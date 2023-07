„Sehnsucht geht in Erfüllung“: Münchner Westen bekommt einen neuen Badesee

Von: Marvin Köhnken

Freiham bekommt einen Badesee. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend entschieden und damit mitten im Sommer eine ersehnte Entscheidung getroffen.

München/Freiham – Der Münchner Westen wächst – und damit die Notwendigkeit neuer Badegewässer. Denn die bestehenden sind an Sommertagen, wie München und Bayern sie auch an diesem Wochenende wieder erleben werden, heillos überlaufen. Die Entscheidung des Münchner Stadtrats zugunsten des neuen Sees am Donnerstag, 6. Juli, hätte zu keinem passenderen Zeitpunkt kommen können.

Das Gelände, auf dem der Badesee entstehen soll, liegt direkt an der Autobahn 99 zwischen Freiham und Germering. In Sichtweite: die A99-Abfahrt Freiham. Rund 14,3 Hektar soll der See samt Kiesstrand und Liegewiese groß werden. Die dort ansässige Kies-Firma wird nun damit beauftragt, den See auszubaggern. Vier bis fünf Jahre soll das dauern. Insgesamt wird das in einer Machbarkeitsstudie empfohlene Badesee-Gelände in Freiham rund 20,5 Hektar umfassen. Auch die Schaffung der geplanten Grünanlagen hat der Stadtrat am Donnerstag auf den Weg geschickt.

Neuer Badesee in Freiham „große Chance für den Münchner Westen“

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl zeigte sich nach der Entscheidung für eine von drei in der Studie vorgeschlagenen Varianten erfreut: „Nur wenige Flächen in den Münchner Randbereichen eignen sich für die Neuanlage eines Badesees.“ Das gelte sowohl für Größe und als auch Erreichbarkeit des Sees – unter anderem liegt die S-Bahn-Linie 8 in unmittelbarer Nähe. Die Vorsitzende des Zweckverbands Freiham sieht in dem Projekt „eine große Chance für den Münchner Westen“ – und eine deutliche Aufwertung für das neue Quartier in Freiham als auch für die Nachbarstadt Germering.

Zwischen Germering und Freiham – direkt an der A99 – soll der neue Badesee entstehen. © Romy Ebert-Adeikis & Urs Flueeler/dpa

Es braucht dringend einen zusätzlichen Badesee.

Kommunalreferentin Kristina Frank ergänzt: „Jeder erlebt gerade wieder an den Münchner Seen, wie sie überquellen. Liegewiesen, Parkplätze und Straßen sind verstopft. Der Münchner Westen wächst unaufhaltsam. Immer mehr Erholungssuchende kommen hinzu. Es braucht dringend einen zusätzlichen Badesee, um sie aufzunehmen.“

25.000 Menschen sollen dereinst im neuen Quartier in Freiham wohnen. 2019 hatte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden erstmals einen See gefordert, um das Viertel attraktiv zu gestalten. Nun wird der Badesee tatsächlich Realität und verdrängt das auf dem Gelände stehende Betonwerk an einen neuen Standort. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über die jährlichen Einnahmen aus der Auskiesung. Diese sind aber derzeit noch nicht quantifizierbar, teilte Stefanie Halbinger, Pressesprecherin von Verena Dietl, am Freitag mit.