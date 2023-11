„Erhebliche Gefahr“ für die Öffentlichkeit: Richter fällt scharfes Urteil gegen Letzte Generation

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Das Landgericht München hat die umfassende Razzia bei der Letzten Generation im Mai für rechtmäßig erklärt. Nur in einem Aspekt erhielten die Aktivisten Recht.

München - Sechs Monate nach den weitreichenden Razzien bei der Letzten Generation hat das Landgericht München I mehrere Beschwerden gegen die Durchsuchungen hauptsächlich zurückgewiesen. Zehn Einwände wurden von der Staatsschutzkammer als grundlos verworfen und einem wurde teilweise Recht gegeben, so die Mitteilung des Oberlandesgerichts am Donnerstag (23. November) in München.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Scharfes Urteil gegen Letzte Generation in München

Die Kammer stützte somit die Entscheidung des Amtsgerichts München. Dieses hatte korrekterweise angenommen, dass ein anfänglicher Verdacht auf eine kriminelle Vereinigung besteht. Es handele sich einerseits um eine Vereinigung, da die Gruppe, bestehend aus mehreren hundert Personen, ein gemeinsames Ziel verfolgt. Andererseits beabsichtigt die Letzte Generation auch Straftaten zu begehen. Ob dies den Hauptgrund für die Vereinigung darstellt, ist laut Gericht für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Razzia irrelevant. Es reicht aus, dass das Nötigen von Verkehrsteilnehmern oder Sachbeschädigungen das Auftreten der Letzten Generation prägen.

Das Landgericht München I hat die Razzia gegen die Letzte Generation großteils für rechtmäßig erklärt. © tz.de Collage: IMAGO / dts Nachrichtenagentur (links) und IMAGO / ZUMA Wire

Die Staatsschutzkammer interpretiert die Vergehen zudem als „erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“, so das Gericht. Der gesellschaftliche Diskurs werde mit unzulässigen Mitteln verletzt. Deshalb seien die Durchsuchungen auch angemessen. Das Gericht gab lediglich einer Beschwerde recht – einzelne Gegenstände hätten nicht konfisziert werden dürfen.

Gegen die Urteile der Staatsschutzkammer kann kein Widerspruch mehr eingelegt werden. Sie sind rechtskräftig.

Razzia gegen Letzte Generation war stark kritisiert worden

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen gleich mehrere Mitglieder der Letzten Generation. Bei den Durchsuchungen im Mai waren Polizeikräfte in 15 Wohn- und Geschäftsräume der Klimaschutzgruppe eingedrungen. Die Razzien fanden in sieben Bundesländern statt, konkret in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.

Ebenfalls durchsucht wurde die Wohnung der durch zahlreiche TV-Auftritte landesweit bekannten Sprecherin Carla Hinrichs in Berlin-Kreuzberg. Die Letzte Generation hatte das Vorgehen als stark überzogen kritisiert: „Mit gezogener Waffe stürmten die Beamten in Carlas Zimmer, in welchem sie noch im Bett lag“.

Die Ermittlungen sind bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus angesiedelt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft betonte jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass die Letzte Generation als extremistisch oder terroristisch eingestuft wird. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.