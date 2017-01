Erneut Probleme bei S-Bahn: Verspätungen und Ausfälle

Die S-Bahnen kamen auch am Dienstagmorgen nicht pünktlich.

München - Chaos-Montag bei der S-Bahn. Am Abend kam es zu Störungen und einem Polizeieinsatz. Und auch am Dienstag in der Früh müssen die Pendler wieder Geduld aufbringen.

Am Dienstag kommt es wegen einer Oberleitungsstörung seit 5.50 Uhr zu Verspätungen.

Bereits am Montagabend gab es ein Chaos auf der S-Bahn-Stammstrecke. Die Gründe: Eine Weichenstörung und ein Polizeieinsatz.

+++ 8.48 Uhr: Die S1 fährt seit einigen Minuten auch wieder auf dem Regelweg. Es gibt auch in diesem Fall erhebliche Folgeverzögerungen.

+++ 7.48 Uhr: Langsam normalisiert sich der Verkehr wieder. Sowohl die Störung bei der Linie S2 als auch bei der S4 sind aufgehoben. Beide müssen noch mit Folgeverzögerungen rechnen. Dafür werden sich jetzt die Pendler der S1 ärgern. Wegen einer Weichenstörung fährt derzeit kein Zug zwischen Laim und Moosach. Die S-Bahnen aus Richtung Freising/Flughafen verkehren bis Moosach und dort vorzeitig. Fahrgäste aus Richtung München nutzen bitte die U-Bahnlinie U 8 bis Moosach.

+++ 7.41 Uhr: Wenn Sie auf die U-Bahn umsteigen wollen: Auf der Linie U4 und U5 kommt es ebenfalls zu Behinderungen, die noch bis 9.00 Uhr andauern werden. Das teilte die MVG mit.

+++ 7.33 Uhr: Der Streckenagent teilt mit, dass es nach mehreren technischen Störungen weiterhin im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen kommt. Also werden alle Pendler mehr Zeit einplanen müssen. Es kommt weiterhin zu Teilausfällen und Umleitungen.

Dienstag geht S-Bahn-Chaos weiter: Oberleitungsstörung auf der Stammstrecke

+++ 7.16 Uhr: Jetzt ist auch noch die S2 betroffen. In Riem gibt es Probleme wegen einer Weichenstörung. Deshalb wird die S2 zwischen Ostbahnhof und Obermenzing umgeleitet, die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen ebenfalls. Allerdings ist das nur für die Fahrer der S2 in Richtung Westen der Fall.

+++ 7 Uhr: Es gibt auch Neuigkeiten zur S4: Die Strecke zwischen Pasing und Puchheim ist weiterhin nur auf einem Gleis befahrbar, deshalb verkehrt die S4 ab Pasing ohne Halt bis Puchheim.

+++ Dienstag, 6.45 Uhr: Als ob das am Montagabend nicht genug gewesen wäre, knüpft die Bahn nahtlos am Dienstag nahtlos an. Wegen einer Oberleitungsstörung auf der Stammstrecke kommt es seit 5.50 Uhr zu erheblichen Verzögerungen bis zu 25 Minuten. Auch mit Teilausfällen müssen die Pendler rechnen.

Eine gesonderte Warnung gilt für die Nutzer der S4. Wegen einer Weichenstörung zwischen Pasing und Puchheim kann die S-Bahn nur auf einem Gleis fahren. Die Folge: Verspätungen von bis zu 20 Minuten.

Chaos bei der S-Bahn am Montag: Störungen und Polizeieinsatz

Derjenige, der sich bei der Bahn um den Streckenagenten kümmert, hat am Montag einen harten Tag - denn die Stammstrecke in München kommt nicht zur Ruhe.

Den Tag über gab es bereits einige Störungen, S-Bahnen verspäteten sich - und auch am Abend geht es so weiter. Diesmal erwarten die Pendler im Berufsverkehr sogar Verspätungen von bis zu 15 Minuten.

+ Viele Warndreiecke auf der Stammstrecke im Live-Radar (siehe unten) am Montagabend: kein gutes Zeichen. © Screenshot

Um 18.20 Uhr meldete der Streckenagent: Wegen einer vorangegangenen Weichenstörung an der Donnersbergerbrücke und einem Notarzteinsatz in München Ost kommt es derzeit im S-Bahn Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen sowie vorzeitigen Zugwenden kommen.

Gegen 21 Uhr kam dann die Nachricht, dass sich die Lage im Gesamtnetz wieder normalisiert hat.

Wie Ihre S-Bahn fährt - oder nicht - , können Sie hier auf dem Live-Radar verfolgen.

Ihre S-Bahn fällt aus? Das können Sie jetzt tun

Die S-Bahn fällt aus. Wie kommen Sie jetzt zur Arbeit, zur Uni, zum Arzt? Schnelle Hilfe gibt es auf Facebook. In diesen Gruppen verabreden Sie Fahrgemeinschaften oder teilen sich die Taxikosten.

Hilfe, wenn die S1 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S2 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S3 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S4 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S6 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S7 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S8 wieder ausfällt

Hilfe, wenn die S20 nicht kommt

kg/sap