Erneut Aktivisten an Münchner Knotenpunkt – Straßenblockade durch Polizei beendet

Von: Lucas Sauter Orengo

In München kommt es erneut zu einer größeren Blockade der sogenannten „Letzten Generation“. Betroffen diesmal: Der Bereich Petuelring. Die Polizei hat die Verkehrsblockade mittlerweile beendet.

Update, 9.55 Uhr: Wie die Polizei München München über Twitter mitteilt, wurde die Verkehrsblockade der Aktivisten mittlerweile durch die Einsatzkräfte beendet. Die Verkehrssperren wurden aufgehoben.

München: Erneute Straßen-Blockade - betroffen diesmal der Bereich Petuelring

Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ halten erneut eine Straßen-Blockade in München ab, diesmal am Petruelring. © X (Twitter): Letzte Generation

Erstmeldung, 31. August, 9.14 Uhr: Wie bereits seit knapp einer Woche kommt es auch am heutigen Donnerstagvormittag, dem 31. August, zu einer erneuten Straßenblockade der „Letzten Generation“. Wie die Polizei München erklärt, findet diese aktuell im Bereich Petuelring (Fahrtrichtung westlich)/Schleißheimer Straße statt. Etwa zehn Aktivisten seien derzeit vor Ort, wie die Polizei tz.de gegenüber sagt. Betroffen sei jedoch nicht der Petueltunnel, hier fließe der Verkehr wie gewöhnlich.

Die Beamten warnen, dass es an enstsprechender Stelle momentan zu „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ komme.

Die Klima-Gruppe hatte in den vergangenen Tagen mehrere Aktionen abgehalten. Aktivisten von Greenpeace hatten außerdem ein großes Klima-Banner an der Staatskanzlei aufgehängt - adressiert an Ministerpräsident Markus Söder (CSU).