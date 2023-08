Erneuter Brand in der SAP-Arena im Olympiapark: Kriminalpolizei München ermittelt

Von: Elisa Buhrke

Auf der Baustelle der SAP-Arena im Olympiapark hat es erneut gebrannt. © IMAGO / Smith

Ein erneuter Brand in der SAP-Arena verursacht einen Schaden in Tausendhöhe. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

München - Ein erneutes Feuer in der im Bau befindlichen SAP-Arena im Olympiapark sorgte am Dienstag, 29. August, für Aufregung. Gegen 15.15 Uhr bemerkten Arbeiter auf der Baustelle einen verdächtigen Brandgeruch und entdeckten eine bereits erloschene Brandstelle. Das berichtete das Polizeipräsidium München am Mittwoch.

Erneuter Brand bei der SAP-Arena im Olympiapark

Die Polizei wurde erst im Nachhinein über das Brandgeschehen informiert. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen, doch der entstandene Schaden ist beträchtlich und wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Verantwortlichen wurden vom Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

