Münchner Bar-Projekt immer wieder kurz vor Eröffnung geplatzt: „Machen dem Berliner Flughafen Konkurrenz“

Kommt jetzt endlich der Durchbruch?

+ © Achim Frank Schmidt Die Boazn liegt im Pfeiler der Ludwigsbrücke. Die Außenterrasse bietet Blick auf die Isar. © Achim Frank Schmidt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nina Bautz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Viele Münchner werden sich bereits gewundert haben, warum die Bar an der Ludwigsbrücke am Müller’schen Volksbad nie geöffnet hat – ist sie doch schon seit Jahren in Bau.

München – Eigentlich traut sich Yilmaz Demir (47) gar nicht mehr, eine Prognose abzugeben. Seit sieben Jahren haben er, sein Sohn Silvan (24) und seine Schwiegertochter Lea (24) den Zuschlag von der Stadt, in der ehemaligen Toilettenanlage nördlich der Ludwigsbrücke beim Müller’schen Volksbad eine Bar zu betreiben. Etliche Male stand er kurz davor, die „Boazn“ mit einmaligem Blick auf die Isar zu eröffnen – und dann kam wieder was dazwischen. Aber jetzt könnte es wirklich so weit sein. „Ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Wochen aufmachen können.“

Boazn-Projekt in München: Immer wieder Verzögerung wegen Behörden

Auch wir berichteten bereits vor zwei Jahren, dass Münchens erste Brücken-Boazn fast startklar ist. Seit fünf Jahren zahlen die Demirs Miete, durften aber noch kein einziges Bier ausschenken. Yilmaz nimmt’s mit Galgenhumor. „Wir machen dem Berliner Flughafen Konkurrenz.“ Die Gründe für die Verzögerung waren vielfältig, erzählt er. Einmal seien sich die Behörden nicht einig gewesen, ob die Tür besser nach außen oder innen geöffnet werden soll. Dann habe es keinen Platz für seine Mülltonen gegeben. Dann wieder habe es Diskussionen um eine Treppenstufe vor der Eingangstür gegeben. Die Liste ließe sich schier endlos weiterführen. Pleite seien sie noch nicht, sagt Yilmaz Demir. „Aber wir kämpfen schon …“

Eigenes Boazn-Bier im Ausschank

Immerhin konnten die Macher die lange Zeit nutzen, um ein eigenes „Boazn“-Bier mithilfe einer niederbayerischen Brauerei zu kreieren. „Da bin ich sehr stolz drauf“, sagt Demir, der schon bei vielen Gastro- und Nachtlebenprojekten in München mitgewirkt hat. „Gustl“ soll das Helle heißen, „Gspusi“ das Weißbier. Der Preis steht noch nicht fest. Auch zu essen soll es etwas geben: unter anderem Brotzeitplatten, Vorspeisenplatten, Würstl und Suppen. Die „Boazn“ soll sieben Tage die Woche ab vormittags bis teils spät in die Nacht öffnen.

+ Yilmaz Demir in der kupfernen Bar © Achim Frank Schmidt

Die rund 60 Quadratmeter große Bar hat hohen Wiedererkennungswert: Sie ist zu großen Teilen mit Kupfer ummantelt. Zur Entkernung des engen Raumes in dem historisch bedeutenden Brückenbau musste das Gestein in Handarbeit abgetragen werden. Auch Platz für Wassersilos gab es nicht, deshalb wurde für den Bau eimerweise Isarwasser verwendet. Oftmals hat Yilmaz Demir Leute kennengelernt, die gerne bei ihm gearbeitet hätten – immer wieder musste er absagen, da er nicht sagen konnte, wann es losgeht. Jetzt aber sucht er Personal – „bitte gerne München-Liebhaber“ (Bewerbungen über www.boazn.de / info@boazn.de).

Seit vier Wochen ist die Terrasse fertig. Von den hohen Tischen aus kann man auf die rauschende Isar blicken. „In dieser Woche machen wir den Feinputz, räumen Geschirr ein und dann laden wir die Bezirksinspektion zur Abnahme ein.“ Endlich sind aus Yilmaz Demirs Sicht alle Probleme beseitigt. „Ich sehe keinen Grund, dass es sich noch mal verzögert.“