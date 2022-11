Erste Straße in München nur für Fahrräder & Fußgänger: Stadtrat stimmt zu - Freihamer Anger „setzt Maßstäbe“

Von: Sascha Karowski

Teilen

In Freiham Nord soll Münchens erste Fahrradstraße entstehen. © dpa

In Freiham Nord entsteht Münchens erste reine Fahrradstraße. Das hat der Bauausschuss beschlossen. Autos werden im Neubaugebiet künftig mit Pollern ausgeschlossen.

München - Die erste Fahrradstraße in München ohne Autoverkehr wird in den sogenannten Angerflächen Freiham-Nord entstehen. Das hat der Bauausschuss beschlossen. Die Grünen hatten einen Antrag dazu bereits 2011 gestellt. Der Radweg wird auf der Westseite vier Meter breit und in zwei Richtungen geführt. Auf der Ostseite ist ein drei Meter breiter Gehweg vorgesehen.

Erste Straße in München nur für Fahrräder und Fußgänger: Bürgermeisterin Habenschaden freut sich

„Viel Grün und die erste autofreie Fahrradstraße Münchens: Unser jüngster Stadtteil Freiham setzt neue Maßstäbe bei Stadtgestaltung und Mobilität“, sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Die Nahmobilitätsachse sei eine kleine städtebauliche Revolution, da sie ausschließlich dem Rad- und Fußverkehr zur Verfügung stehe.

Ferner ermögliche sie damit eine klimafreundliche und sichere Mobilität, insbesondere für Kinder und Senioren. „Ich bin überzeugt: Freiham Nord wird ein sehr schöner Stadtteil mit tollen Aufenthaltsmöglichkeiten, Schulen, Kitas und – ganz besonders wichtig – vielen bezahlbaren Wohnungen.“



Erste Straße in München nur für Fahrräder und Fußgänger: Poller verhindern, dass Fahrzeuge reinfahren

Die autofreie Trasse verläuft vom Stadtteilzentrum an der Helmut-Schmidt-Allee durch das neu entstehende Wohngebiet bis zur Otto-Meitinger-Straße. Anwohner erreichen hierüber bequem und sicher zu Fuß und per Rad Wohnhäuser, soziale Einrichtungen, den ÖPNV oder Abstellmöglichkeiten für private oder geteilte Kraftfahrzeuge. Poller verhindern, dass Fahrzeuge die Fahrradstraße befahren, womit für den Radverkehr eine kontinuierliche und zügige Befahrbarkeit ermöglicht wird. Rot eingefärbte und auf 4,50 Meter eingeengte Kreuzungsbereiche sorgen zusätzlich für Verkehrssicherheit.