Brutale Attacke am Münchner Hauptbahnhof: Streit unter Freunden eskaliert

Von: Sabrina Proske

Bei einem Streit griff ein Mann seinen Bekannten zunächst mit einer Wodkaflasche, danach mit einem Seitenständer eines Fahrrads an. Der Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

München – Am Sonntagabend (22. Oktober) gerieten um 21.15 Uhr zwei befreundete Männer am Münchner Hauptbahnhof in einen Streit. Die Situation eskalierte, als der scheinbar unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehende Täter, seinem Bekannten eine Wodkaflasche gegen den Kopf schlug. Der Verletzte suchte daraufhin Schutz bei einer Streife der Deutschen Bahn, die ihn zur Wache der Bundespolizei brachte. Laut Ermittlern wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Nach Freilassung: Verdächtiger bedroht Opfer erneut, Polizei nimmt Mann fest

Nachdem die Männer wieder freigelassen wurden, spitzte sich der Streit erneut zu. Der Täter drohte seinem Bekannten damit, ihn mit dem Seitenständer eines Fahrrads zu schlagen, falls er seine Anzeige nicht zurückziehen würde. Erneut wurden sie zur Wache der Bundespolizei gebracht.

Ein Streit unter Freunden eskaliert am Hauptbahnhof München und eine Wodkaflasche wird zur Waffe. © Bundespolizei

München: Haftbefehl gegen einschlägig Vorbestraften

Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, den wohnsitzlosen 22-jährigen Täter, dem Haftrichter vorzuführen. Auf Grund des Verdachts auf Alkoholisierung und Medikamentenmissbrauch wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Montag erging Haftbefehl gegen den einschlägig vorbestraften 22-Jährigen.

