Euro 24 in München: Bus und Tram fahren ein Jahr mit Fußball-Design durch die Stadt

+ © Markus Götzfried Schiedsrichter und München-EM-Botschafter Felix Brych, Bürgermeisterin Verena Dietl und MVG-Chef Ingo Wortmann stellen das neue Design eines Busses für die Euro 24 vor. © Markus Götzfried

Die Stadt putzt sich raus für die Europameisterschaft 2024. Bis zum Anpfiff in einem Jahr werden ein Bus und eine Tram mit speziellem Aufdruck durch München unterwegs sein.

München - Noch genau ein Jahr, dann beginnt die Europameisterschaft 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München. Und die Stadt wird sich entsprechend in Schale werfen. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Ingo Wortmann und der Fußball-Botschafter der Landeshauptstadt, Schiedsrichter Felix Brych, haben daher am Mittwoch (14. Juni) das neue Euro 24- Design für Tram und Bus vorgestellt. Die Fahrzeuge werden bis zum Ende des Turniers durch München fahren. Zudem startet die Bewerbungsphase für die freiwilligen Helfer, die dem internationalen Publikum Hilfestellungen in unterschiedlichen Bereichen bieten sollen. Die Plattform www.euro2024volunteers.com für Bewerber ist ab sofort freigeschaltet.

Euro 24 in München: Bürgermeisterin Verena Dietl freut sich auf ein Fußballfest mit vielen Zuschauern

Den ganzen Tag über gab es am Mittwoch zudem auf dem Odeonsplatz die Möglichkeit, als 9-Meter-Schütze auf einem Kunstrasen-Fußballplatz gegen einen Torwart anzutreten. Symbolisch für die 365 Tage bis zum Turnier wurden 365 Tore geschossen. Überdies war die „Giant Trophy“ aufgebaut, ein großer EM-Pokal, der von den Besuchern als Foto-Motiv genutzt wurde.



„Ich freue mich riesig auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr und dass wir dieses großartige Sportereignis nochmal in voller Blüte erleben dürfen“, sagt Dietl. 2021 seien wegen den nötigen Beschränkungen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt Zuschauer im Stadion möglich gewesen. „Dieses Mal möchten wir als weltoffene Stadt mit Herz mit dem internationalen Publikum aus Europa und der ganzen Welt ein großartiges und nachhaltiges Fußball-Fest feiern.“



Euro 24 in München: Für München-Botschafter Felix Brych steht der Fair Play-Gedanken im Vordergrund

Es sei eine große Ehre für ihn, seine Heimatstadt als Botschafter bei der EM zu vertreten, sagt Brych. „Für mich steht das Thema Fair Play dabei besonders im Vordergrund – nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im täglichen Umgang miteinander.“