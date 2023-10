Betrüger-Trio zockte Tierarzt ab: Er verlor 680.000 Euro - doch der Notfall war nur vorgetäuscht

Von: Andreas Thieme

Steven J. (34) gilt als Kopf der Bande, der nun jahrelange Haft droht. © SIGI JANTZ

Ein Ehemann, dessen Frau und auch seine Mutter sitzen aktuell auf der Anklagebank des Münchner Landgerichts: Zusammen soll das Trio einen Tierarzt um rund 680000 Euro betrogen haben - mit einer speziellen Masche.

München - In diesen Betrugsfall ist die ganze Familie verwickelt! Insgesamt 681 500 Euro sollen Steven J, (34), dessen Frau Vanessa (30) und seine Mutter Diana (55) einem Münchner Tierarzt (59) abgezockt haben. Jetzt stehen sie zusammen vor Gericht.

Laut Staatsanwaltschaft plante das Trio den groß angelegten Betrug bereits seit 2016 durch ein „auf Dauer angelegtes“ Vorgehen. Ihre Masche: Die Frauen logen dem Tierarzt vor, dass Steven J. sich im Ausland in Haft befinden würde „und für die Auslöse und logistische bzw. reisemäßige Notwendigkeiten Geldbeträge erforderlich seien“, wie es in der Anklageschrift heißt.

Der Mediziner glaubte die erfundene Geschichte und erklärte sich erstmals am 30. November 2016 zu einer Zahlung von 12 500 Euro bereit. Doch dabei blieb es nicht. Bis zum 3. September 2021 willigte er in insgesamt 25 Geldübergaben ein - und gab so den hohe sechsstelligen Betrag her. Wohl in einer Mischung aus Mitleid und Überrumpelung. Was genau den Tierarzt dazu trieb, wird er dann morgen im Zeugenstand erklären.

Klar ist jetzt schon: Mit rechten Dingen ging es dabei nicht zu. Die Staatsanwaltschaft wirft Steven J. und seinen Komplizinnen Banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor. Sie sollen sich unrechtmäßig und auf perfide Weise bereichert haben - und nahmen den Tierarzt aus wie eine Weihnachtsgans. Bis zum 25. Oktober verhandelt das Landgericht den Betrugsfall noch an vier weiteren Prozesstagen. Den drei Angeklagten drohen lange Haftstrafen. Steven J. saß bereits im Knast.

