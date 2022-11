Abzocke vor dem Arena-Knaller: Fans sollen für NFL-Spektakel in München jetzt bis zu 2000 Euro hinblättern

Von: Regina Mittermeier

Achtung Abzocke! Tickets für das erste NFL-Spiel in Deutschland werden zu teils horrenden Preisen zum Kauf angeboten. Auch die NFL ist alarmiert. © MIS

Das Mega-Event in der Allianz Arena ist schon lange ausverkauft. Doch im Internet gibt es noch Tickets für das erste Saisonspiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden. Die Preise dafür sind allerdings astronomisch.

München - Es ist eine Weltpremiere: Am 13. November, also am kommenden Sonntag, findet das erste Saisonspiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden statt. Die Stars aus Amerika hier bei uns in München: In der Allianz Arena treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady ab 15.30 Uhr auf die Seattle Seahawks. Und obwohl das Duell seit Monaten ausverkauft ist, werden noch Karten angeboten – für horrende Preise! Ein einziges Ticket kostet im Internet schon mal um die 2000 Euro, für drei VIP-Tickets kann man über 8000 Euro hinlegen. Zum Vergleich: Premium-Pakete hatten im Vorverkauf Mitte Juni ein bisschen mehr als 600 Euro gekostet. Und eine reguläre Karte gab’s schon für Preise zwischen 62,50 und 155 ­Euro.

NFL-Spiel in Allianz Arena: Auch Star-Quarterback Tom Brady reist nach München

Football ist Kult in den Vereinigten Staaten – und der ist inzwischen auch nach Europa geschwappt. Auch Star-Quarterback Tom Brady reist nach München. Er war zwar zuletzt in den Negativ-Schlagzeilen wegen Niederlagen-Serie und Bündchen-Scheidung, aber: Er hat viele Fans, und die bleiben ihm treu. Wie sehr er und seine Kollegen auch die Deutschen in ihren Bann ziehen, zeigen die Zahlen. Laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hätten für das Münchner Spiel drei Millionen Tickets verkauft werden können – wenn so viele ins Stadion passen würden.

Was begehrt ist, wird logischerweise teuer: Viele Fans sind bereits, einen Haufen Geld zu zahlen, um doch noch an eine Karte zu kommen. Wohl deshalb versuchen jetzt einige derer, die im Sommer Tickets ergattert haben, die Karten teuer weiterzuverkaufen.



Wer auf Verkaufsplattformen wie Ebay oder Viagogo ein Ticket kaufen will, sollte sich aber in Acht nehmen. Denn es gibt wohl keine Garantie dafür, dass die Karten gültig sind. Die Sendung Ran, die die NFL-Spiele live im Fernsehen überträgt, warnt auf ihrer Internet-Seite schon länger vor diesem Weg des Ticket-Kaufs.



Karten-Verkauf zu horrenden Preisen ist NFL-Managern ein Dorn im Auge

Laut Ran sollten Football-Fans darauf achten, dass man nur dann vollständigen Anspruch auf die Karten hat, wenn diese über Ticketmaster verkauft werden. Auf dieser Online-Plattform werden Karten zum Wiederverkauf angeboten. Wer Karten nicht dort kauft, riskiert laut Ran einiges. Denn in diesem Fall könne die NFL die Ticket-Gültigkeit anzweifeln. Von einem Kauf auf anderen Plattformen als Ticketmaster werde daher dringend abgeraten.



Dazu kommt noch: Die Karten sind personalisiert und werden erst nach Angabe der Daten endgültig erstellt – eine zusätzliche Hürde für den Weiterverkauf.



Superstar Tom Brady gastiert am 13. November in der Münchner Allianz Arena. © Jacob Kupferman/AP/dpa

Der Ansturm auf die Münchner NFL-Karten im Juni war massiv. Es hat damals nur 55 Minuten gedauert – und schon waren alle 50 000 Tickets für die Allianz Arena weg. Den Leuten von der NFL ist natürlich klar, dass ­viele davon jetzt zu ungeheuer hohen Preisen weiterverkauft werden. Das sei ihm „ein absoluter Dorn im Auge“, sagte Deutschland-Boss Steinforth.

Immerhin gibt’s ein Trostpflaster für all die­jenigen, die keine Karte für die Allianz Arena ergattert haben:.Man kann das Spiel am Sonntagnachmittag nämlich auch bei einem Public Viewing verfolgen. Um 13 Uhr ist Einlass im Audi Dome. Für diese Veranstaltung gibt’s noch Karten – ab 29 Euro. Regina Mittermeier