Neues Edel-Hotel öffnet in München: Eine Nacht kostet mindestens 850 Euro

Von: Regina Mittermeier

850 Euro kostet eine Nacht in diesem Zimmer im Rosewood Munich. © Jens Hartmann

Mit dem Rosewood eröffnet ein besonderes Hotel in der Münchner Altstadt. Es soll ein Luxus-Erlebnis der Extraklasse sein – inklusive Luxus-Preisen. Am Mittwoch ist große Eröffnung. Wir haben uns das Haus schon einmal zeigen lassen.

München – Und plumps! Jetzt kann man reinhüpfen ins Bett im Rosewood Munich. Von außen wirkt das neue Hotel in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1 in der Altstadt fast so, als solle es nicht auffallen. Sein Name steht relativ klein an der Fassade. Dabei soll es luxuriöser als luxuriös sein! Am Mittwoch, 25. Oktober, ist die große Eröffnungs-Zeremonie – und unsere Zeitung hat vorab schon reingeschaut.

Das Rosewood Munich in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1. © Jens Hartmann

Von innen wirkt es weniger bescheiden. Die Wände sind mit dunklem Marmor und Holz verkleidet. Vom Haupteingang geht man wenige Schritte zum Wintergarten, von wo aus man wiederum in den großzügigen Innenhof schauen kann. Drinnen ums Eck liegt die Brasserie Cuvilliés.

Im Rosewood Munich kostet ein Münchner Frühstück 38 Euro

In dem Restaurant wird klassisch-moderne alpenländische Küche serviert, sagt Clara Otersen, Marketing Executive bei Rosewood. Ein Blick in die Karte zeigt: Ein Münchner Frühstück mit Weißwürsten, Brot, Obazda und Eiern kostet 38 Euro. Das Kontinental-Frühstück (Aufschnitt, Brot, Joghurt) 28 Euro.

Ein Blick in die Brasserie Cuvilliés. © Jens Hartmann

Bar Montez: Warme Atmosphäre in der Bar des Rosewood Munich

Die Brasserie Cuvilliés hat einen eigenen Eingang, genau wie die Bar Montez. Dort gibt es feine Cocktails ab 19 Euro (ohne Alkohol: ab 15 Euro). In der Bar sorgen Möbel aus Leder, Samt und Tweed in erdigen Tönen für eine warme Atmosphäre.

Die Bar Montez im Rosewood hat einen eigenen Eingang. © Jens Hartmann

Das Haus mit der Neo-Barock-Fassade ist und bleibt ein Palast. Denn für das Rosewood wurden der ehemalige Hauptsitz der Bayerischen Staatsbank und das angrenzende Palais Neuhaus-Preysing umgebaut. Von 132 Zimmern sind 59 Suiten. Alle Zimmer sind mindestens 38 Quadratmeter groß, das günstigste kostet 850 Euro für die Nacht.

170 Quadratmeter hat das Prinzessin Augusta House. Kosten: ab 12.000 Euro pro Nacht. © Rosewood Munich

Neues Münchner Hotel in der Kategorie „Fünf Sterne Ultra Luxury“

Die 452 Quadratmeter große Mega-Suite König Maximilian I. mit zwölf Betten liegt bei 24.000 Euro pro Nacht. Kein Wunder also, dass der Bauherr – die Bayerische Hausbau – das Hotel in die Kategorie „Fünf Sterne Ultra Luxury“ einstuft.

Roland Dürr ist Direktor des Rosewood Munich. © Jens Hartmann

Roland Dürr (47) ist Direktor des Hotels, in dem rund 170 Menschen arbeiten, 200 sollen es einmal werden. Dürr fing 2012 bei Rosewood in New York an und war zuletzt Direktor in Abu Dhabi. Nun wollte der zweifache Vater zurück nach Deutschland. Mit dem Rosewood „wollen wir Teil von München werden“, sagt er. „Ein Ort, an dem man sich begegnet und interessante Menschen kennenlernt.“ Daher ist neben Lokal und Bar auch der Wellness-Bereich – das Asaya Spa – für alle zugänglich.

So sieht der Spa-Bereich des Rosewood Munich aus. © Jens Hartmann

Von 382,50 bis 1000 Euro: Das kosten Münchens Edel-Hotels

Eine kleine vorweihnachtliche Auszeit gefällig? Wer beispielsweise vom 23. auf den 24. November in Münchner Luxushotels übernachten will, muss einiges dafür hinblättern. Denn laut Buchungswebseite kostet diese Nacht im Rosewood Munich mindestens 1000 Euro – damit ist das neue Luxushotel Spitzenreiter.

Das Rosewood Munich liegt quasi beim Bayerischen Hof ums Eck. © Sigi Jantz

Zum Vergleich: im Mandarin Oriental muss man 850 Euro hinblättern. im Bayerischen Hof – dem Münchner Luxus-Klassiker (quasi beim Rosewood ums Eck) – sind 510 Euro fällig. Und im Hotel Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße gibt es ein Zimmer ab 382,50 Euro.

