Preishammer in München: Luxus-Glühwein an Weihnachtshütte kostet satte 21 Euro

Von: Lukas Schierlinger

Zur Weihnachtszeit wird vornehm geschlürft in München. Eine Glühwein-Variante sticht in puncto Preisgestaltung heraus.

München – Wer sich in der Adventszeit ein wenig Luxus gönnen möchte, wird an der Weihnachtshütte vom Sofitel Munich Bayerpost auf jeden Fall fündig. Auch im Jahr 2023 bietet das Hotel eine besondere Glühwein-Variante an, deren Preis es in sich hat. Satte 21 Euro kostet der ab 1. Dezember erhältliche 0,33-Liter-Krug, wie eine Sprecherin unserer Redaktion bestätigte.

Es ist aber kein schnöder Hütten-Glühwein, den der Besucher da aus dem Krug schlürfen wird. Der Bar-Manager habe lange an dem Rezept gearbeitet, erfuhr man bereits 2019. Damals hatte der Luxus-Glühwein vom Sofitel das erste Mal für deutschlandweite Schlagzeilen gesorgt. Zu einem Drittel besteht das Getränk aus Perrier-Jouët-Champagner. Was neben Gewürzen in den beiden anderen Dritteln steckt, soll geheim bleiben. „Der Münchner kennt das Prinzip des Krugs“, hieß es seinerzeit bezüglich der Darreichungsform. In der Tat gibt es auf dem Oktoberfest Orte, an denen Champagner aus Krügen geschlürft wird.

Luxus-Glühwein in München kostet 21 Euro: „Gibt aber auch normalen“

Das Sofitel Munich Bayerpost ist ein Fünf-Sterne-Hotel in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. „Entdecken Sie im pulsierenden Herzen von München die einzigartige Melange aus zeitgenössischem Stil, tief gehendem Komfort und personalisiertem Service“, heißt es auf der Website. Im gesamten Dezember hat die Weihnachtshütte auf der hoteleigenen Terrasse von 16 bis 20 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester sind die Öffnungszeiten (12 bis 16 Uhr) angepasst. „Es gibt auch ‚normalen‘ weißen und roten Glühwein“, erklärte die Hotel-Sprecherin.

2019 kostete der Champagner-Glühwein an der Sofitel-Hütte noch 14 Euro, jetzt 21. Alles wird eben teurer. Diesen Eindruck hatten auch Besucher des Christkindlmarktes in Wien. Vor allem die Preise an den Essensständen erhitzten die Gemüter. (lks)

