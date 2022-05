Absolutes Novum bei Jackpot: Lotterien in München werden überrannt - „Arbeiten wie am Fließband“

Von: Phillip Plesch

Teilen

Musste improvisieren: Horst Galiga © Oliver Bodmer

In Münchens Lotterien geht es dieser Tage heiß her. Betreiber der Annahmestellen berichten von großem Andrang. Grund ist der gestiegene Jackpot.

München - Das gab es in Deutschland noch nie: Erstmals wird in einer Lotterie ein dreistelliger Millionenbetrag ausgespielt. Rund 106 Millionen Euro sind am Freitagabend in der Gewinnklasse 1 im Eurojackpot zu holen.

120 Millionen Euro im Eurojackpot: Riesiger Andrang in München

Der Andrang an den Annahmestellen ist groß. „Es ist erheblich mehr los, wir arbeiten wie am Fließband“, sagt Horst Galiga (72). Er ist bei der Annahmestelle Lotterie Aubele am Marienplatz angestellt. Es gebe zwar viele Stammkunden, doch auch die Münchner Laufkundschaft finde derzeit den Weg in den Laden. Am meisten gefragt ist dabei der Eurojackpot. Neun von zehn Kunden nehmen an der Lotterie teil, schätzt Galiga.

Der maximale Gewinn im Eurojackpot war erst Ende März von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben worden. Daher kommt es nun zu dem Novum. Darauf war auch so mancher Lotto-Laden in der Stadt gar nicht vorbereitet. Für das Schild im Schaufenster musste Galiga improvisieren. Denn drei Ziffern haben hier in der Gewinnzeile eigentlich gar keinen Platz.

München: Lotto-Hype ungebrochen - Freitagabend fällt die Entscheidung

Die Spielteilnahme ist in Bayern bis Freitagabend um 19 Uhr in rund 3500 bayerischen Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.lotto-bayern.de möglich. Der Spielschein kostet pro Feld zwei Euro, plus Bearbeitungsgebühren.

In zwei Tippfeldern sind Zahlen anzukreuzen: Im ersten fünf aus 50 Zahlen, im zweiten zwei aus zwölf Zahlen. Die Zahlen im zweiten Feld nennt man Eurozahlen. Für einen Treffer in Gewinnklasse 1 – also für die 106 Millionen Euro – sind fünf aus 50 Zahlen und zwei korrekte Eurozahlen erforderlich. Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1:140 Millionen. Am Freitagabend findet in Helsinki zwischen 20 und 21 Uhr die Ziehung der Lotteriezahlen statt.