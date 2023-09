Olympia Looping bleibt plötzlich stehen – Fahrgäste verlassen Wiesn-Fahrgeschäft über Treppen

Von: Sabrina Proske

Teilen

Holpriger Start der Wiesn-Fahrgeschäfte: Auch beim „Olympia Looping“ gab es eine Panne. Das Fahrgeschäft wurde evakuiert. Niemand wurde verletzt.

München – Der Fünffach-Olympia-Looping ist eines der größten Fahrgeschäfte auf der Wiesn und seit über dreißig Jahren verlässlicher Publikumsmagnet. Doch dieses Jahr fiel er bereits am ersten Wiesn-Tag gegen 17.00 Uhr mitten im Betrieb aus. Etwa 20 Wiesn-Besucherinnen und -Besucher waren gerade dabei, ihre Runden auf dem Olympia Looping zu drehen, als das Fahrgeschäft plötzlich zum Stillstand kam. Für seine zwanzig Fahrgäste bedeute das zunächst: ausharren in schwindelerregender Höhe, bevor sie schließlich evakuiert wurden.

Der Olympia Looping ist nicht das einzige Fahrgeschäft, das am ersten Wiesn-Wochenende mit Pannen zu kämpfen hatte. Der Start der Fahrattraktionen lief holprig an. Auch der Achterbahn-Unfall auf dem Fahrgeschäft Höllenblitz jagte den Menschen gehörig einen Schrecken ein. Am Samstagabend war es zu einem Zusammenstoß zweier Achterbahn-Waggons gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Etwas andere Art von Nervenkitzel: Fahrgäste verlassen Wiesn-Achterbahn über Treppen

Mit einem leichten Schrecken hingegen kamen die Fahrgäste des Fünffach-Loopings davon. Die Menschen, die sich während des Stillstands in den Waggons befanden, mussten über Treppen die Achterbahn wieder heruntersteigen. „Unser Personal hat alle Fahrgäste über die Wartungstreppe, die auch als Fluchtweg dient, sicher und ohne Probleme aus der Bahn geholt“, erklärte Stefan Bießeencker von der Kommunikationsagentur stan vertretend für den Betreiber des Fahrgeschäfts. „Es wurde niemand verletzt. Gefahr bestand zu keiner Zeit“ versicherte Bießeencker weiter.

Die Olympia Looping Achterbahn zieht zur Wiesn mehrere Tausend Besucher an. Sie gehört zu den beliebtesten Fahrgeschäften des Oktoberfestes. © IMAGO/Brigitte Saar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Shit-Storm bleibt aus: Reaktionen auf Twitter durchwegs positiv

Die Fahrgäste nahmen die Panne zum Wiesn-Start sportlich. „Ich war einer der Glücklichen, die stecken geblieben sind.“ twitterte RichardArbuste. „Haben unser Geld sofort unten wiederbekommen“, schrieb der Nutzer weiter. Ebenso Quotencharly: „Auf eine „gsunde“ Wiesn. Hauptsache nichts passiert“.

Seit 1989 gehört die Achterbahn zum Repertoire der Wiesn

1989 feierte der Fünfer Looping seine Premiere auf der Wiesn. Seitdem gehört das Fahrgeschäft zu den beliebtesten Attraktionen für Adrenalin-Liebhaber und Menschen ohne Höhenangst. Sie ist die erste transportable Achterbahn mit Fünffachlooping der Welt, die mit einer Streckenlänge von 1250 Metern zudem die längste transportable Achterbahn weltweit ist. Die Besucherinnen und Besucher flitzen mit dem Zug durch fünf Ringe. Dafür wurden die Ringe nicht kreisrund, sondern spiralförmig gebaut.

Alle News zum Fest der Feste gesammelt auf unserer großen Oktoberfest-Themenseite. Auch auf Englisch.