Superbloom-Festival in München: ESC-Star sagt aus nebulösen Gründen ab – „Digga ich heule“

Von: Felix Herz, Armin T. Linder

Zwischenzeitlich sorgte ein heftiges Unwetter über München für einen Programmstopp auf dem Superbloom-Festival. Im Laufe des frühen Abends ging es dann wieder weiter. © Kathrin Brack

Reihenweise Megastars in München: Das Superbloom-Festival lockt Tausende in den Olympiapark. Doch kurz vor knapp wurde eine Absage publik – nebst nebulöser Begründung.

Update vom 3. September, 17.45 Uhr: Am Nachmittag ging ein kurzzeitig heftiges Unwetter über München und damit auch über dem Festivalgelände vom Superbloom nieder. Es regnete stark, donnerte, Blitze waren zu sehen. Die Festival-Organisation warnte die Besucher und bat sie, sich unterzustellen.

Inzwischen hat das Unwetter nachgelassen – doch die Kritik der Gäste hält an. Unter anderem auf Twitter sind zahlreiche Beschwerden über die Kommunikation der Organisatoren zu lesen, viele User beschweren sich auch, dass es nichts zu trinken oder essen gebe.

Erstmeldung vom 3. September: München – Eine Premiere mit Verspätung: Eigentlich sollte das Superbloom-Festival schon 2020 erstmals im Münchner Olympiapark stattfinden, doch dann kam Corona dazwischen. 2021 ging auch nichts. Am Samstag (3. September) öffnete das zweitägige Event, durch das es zu Beeinträchtigungen in der Gegend kommt, nun tatsächlich die Tore zum ersten Mal.

Superbloom-Festival in München: ESC-Star Sam Ryder muss absagen

Die Attraktionen auf den Bühnen sind zahlreich: Calvin Harris, David Guetta, AnnenMayKantereit, Macklemore, Kraftklub, Megan Thee Stallion und Stromae sind nur einige der Stars. Ein anderer Act musste hingegen kurzfristig absagen, auf den sich insbesondere Eurovision-Song-Contest-Fans gefreut haben dürften: Sam Ryder.

Für Großbritannien belegte der extrovertierte Wirbelwind mit langem Haar und knalliger Bühnenshow beim ESC im Mai den zweiten Platz, musste sich mit seinem Song „Space Man“ nur den Vertretern aus der Ukraine geschlagen geben. Eigentlich sollte er nun am Samstagnachmittag auch in München auftreten – doch daraus wird nun nichts.

Superbloom-Festival in München: Fans von ESC-Star Sam Ryder enttäuscht

Am Freitagabend posteten die Veranstalter bei Facebook und Instagram: Der Künstler müsse „aufgrund unerwarteter Ereignisse seinen Auftritt beim SUPERBLOOM leider absagen.“ Aufgrund unerwarteter Ereignisse – nebulöser geht es wohl kaum? Auch auf seinen Social-Media-Seiten gibt es zunächst keine Aufklärung – dort trällert er in kurzen Clips weiter und wirbt für seine neue Musik. Einige enttäuschte Fans lässt Sam Ryder allemal zurück. „Digga ich heule“ und „Oh nein, haben uns so auf ihn gefreut“, schreiben diese im Netz.

Der Superbloom-Start am Samstag verlief nicht komplett reibungslos. Eine Besucherin twitterte folgendes Foto mit dem Satz „Die nachfolgenden Auftritte verzögern sich um ein paar Stunden“.

In der App war zu lesen: „Das Programm wird etwas nach hinten verlegt, weil so viele Leute so früh bei uns sein wollen und der Einlass sich verzögert. Macht entspannt, ihr verpasst nichts." Und bei Instagram war dann auch prompt in Bewegtbildern zu sehen, wie Fans relaxed und bester Stimmung die ersten Live-Klänge hörten. Und später zu BHZ hüpften. Weitere umjubelte Auftritte sollten folgen.