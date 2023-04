„Exaktes Datum unklar“: Bierflasche bei Bauarbeiten in München gefunden – könnte rund 80 Jahre alt sein

Teilen

Bei Bauarbeiten in München wurde eine uralt aussehende Augustiner-Bierflasche gefunden. Auf Twitter sorgt der Fund für Begeisterung.

München – Wert sein dürfte sie nicht so viel, vor allem in diesem Zustand. Doch beeindruckend sieht sie allemal aus: Auf Twitter postete ein Nutzer ein Foto von einer Augustiner-Bierflasche, die bei Baurarbeiten in München gefunden worden sein soll.

Alte Augustiner-Bierflasche? Fund begeistert das Netz

Auf Englisch schrieb der Nutzer „Rogelio Galván“: „Diese Augustiner-Bierflasche wurde vor kurzem während Renovierungsarbeiten in einem früheren Elektronik-Laden in München gefunden. Das exakte Datum der Flasche ist unklar, aber sie könnte aus den 1930er/1940er Jahren stammen.“

Auf dem Foto zumindest halbwegs zu erkennen ist, dass es sich bei der ganz schön ramponiert aussehenden Flasche in der Tat um ein Augustiner-Bier handelt. „Exportbier“ kann man oben lesen, weiter unten befindet sich gut sichtbar das Wappen der Augustiner Bräu.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Prost“: Foto von alter Bierflasche kommt gut bei Twitter an

Viele Menschen erfreuten sich an dem Bild der alt aussehenden Bierflasche. Der Tweet sammelte knapp 50 Gefällt-mir-Angaben und wurde von einigen Nutzern weiterverbreitet.

Auf Basis des Fotos lässt sich natürlich nur schwer abschätzen, wie alt die Bierflasche wirklich ist. Überraschend wäre es allerdings nicht, wenn sie tatsächlich an die 80 bis 90 Jahre alt sein sollte. Immerhin ist die Augustiner Bräu die älteste noch bestehende Brauerei Münchens – und durfte sich dementsprechend auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über hohe Verkaufszahlen freuen. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.