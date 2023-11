Bis zu 50 cm Neuschnee: Der Winter kommt nach München – Experte nennt konkretes Datum

Von: Klaus-Maria Mehr

Das Wetter in München wird winterlich, da sind sich die Meteorologen einig. Wie heftig der Wintereinbruch ausfällt, da scheiden sich die Geister. Trotzdem könnte es für die Landeshauptstadt reichen.

München – „Jetzt kommt der White Friday“, titelt heute die Bild. Auch einige andere, eher lautere Medien überschlagen sich mit Meldungen über einen bevorstehenden Wintereinbruch. Den amtlichen Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) fällt das ebenfalls auf. „In einigen Medien wird bereits mit ‚wilden‘ Überschriften zum bevorstehenden Wintereinbruch getrommelt“, schreibt etwa Meteorologe Sebastian Schappert mit leichtem Naserümpfen. Dabei sei noch gar nicht klar, wie tief ins Flachland der Schnee falle.

Dicke Neunschnee in München. Diese Szene aus dem Archiv von Mitte Dezember 2022 könnte sich am Samstag wiederholen. © Imago

Wintereinbruch in Bayern: Meteorologe legt sich auf konkretes Datum fest

Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Beide, die Bild und der DWD-Meteorologe, haben recht, die Bild ist nur etwas früh dran. Meteorologe Schappert frotzelt zwar ein bisschen, legt sich dann aber sogar auf ein konkretes Datum fest, wann es in weiten Landesteilen des Freistaats schneien wird. In Kürze: Mit einem „White Friday“ ist demnach nicht vielerorts zu rechnen, wohl aber mit einem White Saturday.

Winter-Wetter in Bayern am Wochenende: Vorher wird es nochmal mild

Davor wird es allerdings nochmal mild. Das liegt an zwei Wettergebilden, die gerade über Mitteleuropa um Einfluss ringen. Aktuell sorgt Hoch Bionda noch mit kühler, klarer Luft für Nachtfrost. Das wird aber schon am Donnerstag (23. November) von Ausläufern des Tiefs Niklas abgelöst, das erstmal mildere Luft nach Bayern treibt. In diesem November bereits schmerzlich bekanntes nasskaltes Regenwetter ist also wieder einmal angesagt. Das ganze bei Höchsttemperaturen am Donnerstag von 3 bis 7 Grad und am Freitag sogar bis zu 9 Grad im Freistaat. Bei 9 Grad im Schatten ist also selten mit Schnee zu rechnen.

Wintereinbruch in Bayern: Schneefall bis nach München – tiefer droht Schneeregen

Doch später dann, wenn auch erst in der Nacht auf Samstag, wird Bayern am Freitag doch noch weiß. Die Schneefallgrenze fällt im Tagesverlauf auf 800 Höhenmeter – und in den Nachtstunden noch deutlich tiefer. Und hier entscheiden nun einige Grad darüber, wie tief der Schnee fällt – und ob er auch liegenbleibt. Sollte, wie aktuell für München prognostiziert, das Thermometer unter Null fallen, fällt sicher Schnee. Sollte ferner die Bodentemperatur genug Zeit haben, um ebenfalls abzukühlen, könnte er auch liegenbleiben. Für tiefer gelegene Städte, wie Nürnberg oder Regensburg wird es allerdings wohl nicht reichen. Hier drohen trotzdem glatte Straßen bei Schneeregen. Wer also noch immer keine Winterreifen auf dem eigenen Pkw hat – der White Friday wäre der letzte Termin.

Bis zu 50 cm Neuschnee in den Alpen am Samstag

Genauso wie die Kollegen von der Bild leben wir ebenfalls von starken Zeilen. Deshalb kommen wir noch zu dem halben Meter Schnee, den wir oben in die Überschrift gepackt haben: In den Alpen und im Bayerwald ist mit einer dicken, geschlossenen Schneedecke zu rechnen. In Staulagen könnten bis Samstag bis zu 50 cm Neuschnee fallen. Am Donnerstag gilt rund um München zunächst noch eine ganz andere Wetter-Warnung.

