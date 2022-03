Über 50 Prozent des Münchner Erdgases sind aus Russland

Preisschock bei Sprit und Heizöl: Münchner zahlen kräftig drauf - das raten Experten

Von: Sascha Karowski, Claudia Schuri

Die Spritpreise schießen in die Höhe - und ein Ende ist nicht in Sicht. © Tobias Hase/dpa

Der russische Angriff auf die Ukraine hat enorme Folgen für München. Wegen der Sanktionen gegen Russland werden die Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen. Tankstellen-Betreiber befürchten Spritpreise von 3,50 Euro pro Liter, Vermieter rechnen für 2023 mit enormen Nebenkostennachzahlungen. Und die Stadtwerke denken laut darüber nach, weiter auf Steinkohleverbrennung zu setzen. Ein Überblick.

Das wird teuer für Münchner Mieter: Der Verein der Wohnungsbesitzer, Haus & Grund, rechnet 2023 mit Preissteigerungen von mindestens 100 Prozent bei den Nebenkosten. Grund sind laut Vereins-Chef Rudolf Stürzer aber nicht nur die Preiserhöhungen bei Öl und Gas. Auch die CO2-Steuer und die Anhebung der Müllgebühren werde sich bemerkbar machen. Der Heiz-Schock!



„Momentan wird das Öl jeden Tag teurer“, sagt Heizöl-Lieferant Franz Menrad. Und: „Den Tank vollzumachen, können sich viele sowieso nicht leisten.“ Alle, die in den nächsten Wochen Heizöl benötigen, rät er, möglichst schnell zu kaufen. „ Wer noch bis Sommer oder Herbst ausreichend Öl hat, kann versuchen, die Situation auszusitzen.“

Rudolf Stürzer vom Verein Haus und Grund befürchtet starke Preiserhöhungen bei den Nebenkosten. © Michael Westermann

Hausbesitzer Stürzer rechnet vor: Die Heiz- und Warmwasserkosten für eine 80 Quadratmeter große Wohnung liegen im Schnitt bei 1200 Euro im Jahr. „Bei einer Verdoppelung der Energiepreise belaufen sich die Heizkosten in diesem Jahr auf 2400 Euro.“ Im kommenden Frühjahr (2023) werde eine saftige Nachzahlung von 1200 Euro fällig.

Diese könne sogar noch deutlich höher ausfallen, wenn aufgrund der frostigen Temperaturen im Februar und März mehr Heizenergie verbraucht oder die Preise infolge des Ukraine-Krieges* noch weiter ansteigen würden. „Bei größeren, mit mehreren Personen belegten Wohnungen ist – auch abhängig vom Heizverhalten und dem energetischen Zustand des Hauses – im Frühjahr nächsten Jahres mit Nachzahlungen von mehreren Tausend Euro zu rechnen.“ Die Stadt setze sogar noch eines drauf und habe die Müllgebühren um 30 Prozent erhöht. „Auch das wird sich in der Betriebskostenabrechnung auswirken“, sagt Stürzer. Sein Vorschlag: Vermieter sollen die Vorauszahlungen schon jetzt anheben.

Über 50 Prozent des Münchner Erdgases sind aus Russland

Wie Deutschland auch, bezieht München durch die Stadtwerke Erdgas über Zwischenhändler aus Russland. Es handelt sich um einen Mix. Über 50 Prozent des bundesweiten Erdgases stammen aus Russland, circa 30 Prozent aus Norwegen, 10 Prozent aus den Niederlanden, der Rest aus Deutschland und anderen europäischen Ländern.



In diesem Winter und Sommer sei die Versorgungslage zwar noch stabil, wie ein SWM-Sprecher erklärt. „Ungewiss ist derzeit, ob bei einer Unterbrechung der Gaszufuhr die Gasspeicher in der Bundesrepublik ausreichend gefüllt werden könnten. Im Falle einer relevanten Gasknappheit bleibt nur, den Verbrauch einzuschränken.“ Abnehmer würden nach einem bundesweit einheitlichen Plan (erst Industrie, an letzter Stelle Krankenhäuser, Altenheime, Privatkunden) vorübergehend oder ganz vom Netz genommen.



Hahn zu? Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach prüft derzeit Szenarien, um die Laufzeit für das HKW Nord zu verlängern. © Sigi Jantz

Und offenbar gibt es gerade Gedankenspiele, eben wegen der problematischen Gas-Situation die Steinkohleverbrennung im Heizkraftwerk Nord über den Jahreswechsel hinaus zu betreiben. Ursprünglich wollten die SWM Ende des Jahres dort auf Gas umstellen. „Es stellt sich die Frage, ob eine Umstellung zur Heizperiode 2022/23 im Sinne der Versorgungssicherheit vertretbar ist“, schreiben die SWM in einer Mitteilung. Denn damit ginge ein neuer Großverbraucher ans Netz, der deutlich mehr Erdgas benötigen würde als alle Privatkunden zusammen. „Die Versorgungslage könnte sich dadurch weiter verschärfen.“ Die Stadtwerke* untersuchen gerade mehrere Alternativszenarien. Mit diesen soll sich der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am 15. März befassen.

Bald 3,50 Euro für einen Liter Sprit?

Autofahrerin Betti Ponader ärgert sich über die hohen Preise beim Tanken. © Astrid Schmidhuber

Auch an der Zapfsäule müssen die Verbraucher tief in die Taschen greifen. „Als ich die Preise gesehen habe, bin ich aus den Latschen gekippt“, sagt Autofahrerin Betti Ponader. 2,16 Euro bezahlte sie schon am Dienstag für den Liter Benzin. „Das ist wirklich extrem“, findet sie. „Zum Glück fahre ich nicht viel mit dem Auto, weil ich nicht darauf angewiesen bin.“

So wie Betti Ponader geht es allen Autofahrern: Binnen einer Woche hat sich der Dieselkraftstoff laut einer Auswertung des ADAC um 39,4 Cent je Liter verteuert. Im bundesweiten Schnitt kostet er 2,15 Euro pro Liter. Auch der Benzinpreis schoss durch die Decke: Für einen Liter Super E10 müssen die Verbraucher aktuell 2,103 Euro bezahlen – 27,6 Cent mehr als vor einer Woche.



Gustav Eichele betreibt eine Tankstelle in München © Marcus Schlaf

„Es geht stetig nach oben“, sagt Tankstellenbetreiber Gustav Eichele. „Wir schließen uns automatisch dem Markt an.“ Er wäre für eine Regelung, dass die Spritpreise nur noch einmal täglich geändert werden. „Sonst geht es die ganze Zeit rauf und runter.“ Das mache es noch schwieriger für die Kunden, die sowieso schon sparen müssten. „In letzter Zeit kommen mehr Zehn-Liter-Tanker“, berichtet er.



Günter Friedl ist Vorsitzender des Verbands Tankstellengewerbe Bayern. © Sandra Behrbohm

Ähnlich sind die Erfahrungen von Tankstellenpächter Günter Friedl, der auch Vorsitzender des Verbands Tankstellengewerbe Bayern ist. „Die Kunden sind sauer und lassen es an uns aus“, sagt er. Doch: „Tankstellenpächter haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.“ Und sie würden auch nicht von den hohen Benzinpreisen profitieren: „Je teurer der Sprit, desto höher sind auch die Nebenkosten.“ Auch Friedl schätzt, dass sich die Lage weiter verschärft: „Bei einer Eskalation der Situation rechne ich mit Kraftstoffpreisen um die 3,50 Euro je Liter“, befürchtet er. „Ob Diesel oder Benzin spielt keine Rolle.“ Denn: „Wir sehen jetzt erst die Preise, die vor 14 Tagen auf dem Markt üblich waren.“ Die Preise lägen nicht nur an der Ukraine-Krise, sondern auch an den Steuern und staatlichen Abgaben.



ADAC fordert Mehrwertsteuer-Senkung

Laut einer Analyse des ADAC* landen beim Benzin rund 48 Prozent der Tankrechnung als Steuern beim Staat. Beim Diesel sind es rund 39 Prozent. „Wir plädieren dafür, befristet den Mehrwertsteuersatz auf sieben Prozent abzusenken, um die Preisspitzen abzufedern“, sagt Sprecherin Katja Legner. Ansonsten rät der Verband Autofahrern, vorausschauend zu fahren, die Preise in Sprit-Preis-Apps zu vergleichen und zu den richtigen Tageszeiten zu tanken. „Abends ist der Sprit meist günstiger“, erklärt Legner.

Doch nicht nur Autofahrer haben mit den hohen Spritpreisen zu kämpfen. Auch wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, könnte davon noch betroffen sein. „Die hohen Kraftstoffpreise führen aktuell zu Mehrkosten, die von der Münchner Verkehrsgesellschaft zu tragen sind“, erklärt MVG-Sprecher Johannes Boos. Ob sich das auf die Ticketpreise auswirken wird, stünde aber noch nicht fest. Denn diese werden nicht kurzfristig, sondern wenn überhaupt zum Fahrplanwechsel im Dezember angepasst. „Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie hoch eine Tarifmaßnahme ausfällt, obliegt der Gesellschafterversammlung des MVV im Herbst“, sagt Boos.

Online-Petition für Spritpreis-Bremse

Der Verband Mobil in Deutschland ist bereits jetzt aktiv geworden und hat eine Online-Petition gestartet: Rund 116.000 Bürger forderten bisher eine Spritpreis-Bremse für Benzin und Diesel. Günter Friedl regt auch technische Lösungen an: „Es gäbe Alternativen wie die Power-to-Liquid-Technik", erklärt er. Dabei wird mit Hilfe von Strom synthetischer Kraftstoff hergestellt.