Die Bank of Hair bietet Haartransplantation auf höchstem Niveau – in einem Rundum-Sorglospaket zu erschwinglichen Preisen.

Ob im Job, Freundeskreis oder in der Beziehung: Wie bedeutend volles Haar für das Selbstvertrauen ist, zeigt sich meist erst dann, wenn die Haare ausgehen. Obwohl rund 80 Prozent aller Männer von genetisch bedingtem Haarausfall betroffen sind und auch viele Frauen an Haarverlust leiden, fällt es oft schwer, dies zu akzeptieren. Mit den Haaren geht auch Lebensqualität verloren. Die gute Nachricht: Betroffene müssen sich mit ihrem Schicksal nicht mehr abfinden.

Dank moderner Medizin und gesellschaftlicher Akzeptanz sind Haartransplantationen heute ein gängiger Weg, um diese Entwicklung umzukehren. Erschwingliche Kosten sorgen dafür, dass die Behandlung kein Privileg mehr von Hollywoodstars oder anderen Großverdienern ist. So blickt der Marktführer Bank of Hair mit Sitz in Istanbul sowie Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien auf 10.000 Haartransplantationen in den vergangenen fünf Jahren zurück.

Seriös, professionell – und mit 30 Jahren Garantie

Das Unternehmen punktet bei Kunden dabei nicht nur mit höchsten Qualitätsstandards, sondern verknüpft seine medizinischen Dienstleistungen mit größtmöglichem Komfort. Von der kostenlosen Vorberatung über eine umfassende Betreuung vor Ort und der Unterbringung im 5-Sterne-Hotel bis hin zum heimatnahen Nachsorge-Service und der 30-Jahre-Garantie werden Seriosität, Professionalität und Diskretion großgeschrieben. Kunden der Bank of Hair profitieren dabei vom Know-how türkischer Ärzte, die sich als Pioniere im Bereich Haartransplantation bewiesen haben.

Interessierte können sich zunächst unverbindlich informieren: Auf der Homepage bankofhair.de werden alle Fragen rund um die verschiedenen Verfahren und Abläufe beantwortet, außerdem berechnet ein Online-Assistent den individuellen Preis – in unter zwei Minuten. Unkompliziert geht es auch am Behandlungsort weiter, wie Devran Yüksel erklärt. Er ist Experte für Haartransplantationen sowie Gründer und Geschäftsführer der Bank of Hair mit rund 100 Mitarbeitern. „An allen Standorten dürfen sich die Patienten auf unseren Rundum-Service freuen“, sagt Yüksel. „Entscheidet sich ein Patient etwa für eine Behandlung in Istanbul, übernehmen wir auch die Flugbuchung, sorgen für einen VIP-Transfer vom Flughafen zum Hotel sowie zur Klinik und stellen darüber hinaus auch freundliche Dolmetscher für die einwandfreie Kommunikation zur Verfügung.“

Renommierte Klinik-Standorte – umfassende Nachsorge

Die Klinik, die in einem renommierten Business- und Hotel-Quartier von Istanbul liegt, bietet dabei einen angenehmen Nebeneffekt: Die Mehrheit der Kunden verbindet die Behandlung mit einem Kurzurlaub in der pulsierenden Metropole am Bosporus. Wer sich stattdessen lieber auf das Wesentliche konzentrieren möchte, braucht in der Regel nur drei Tage entbehren - inklusive An- und Abreise. Wer sich die Reise an die Bank-of-Hair-Standorte Istanbul oder auch London sparen möchte, kann die Transplantation ebenso in der 2021 eröffneten Mannheimer Klinik durchführen lassen – nach den gleichen hohen Standards.

Das Rundum-Paket beinhaltet auch die umfassende Nachsorge, wie Devran Yüksel erläutert: „Unsere Experten stehen den Patienten natürlich auch nach der Behandlung zur Verfügung.“ So sei es wichtig, dass regelmäßig professionelle Nachkontrollen durchgeführt werden. Yüksel: „Unsere Anlaufstellen verteilen sich über München, Berlin, Hamburg und viele weitere Orte.“

Die Bank of Hair bietet neben Kopfhaar- auch Barthaar- und Augenbrauentransplantationen an. Doch wie lange hält eigentlich eine Haarverpflanzung? Diese häufig gestellte Frage kann Experte Devran Yüksel mit einer guten Nachricht beantworten: „Da die sogenannten Grafts - also die Transplantate - vom Hinterkopf entnommen werden und diese Haare genetisch nicht ausfallen, ist davon auszugehen, dass diese Haare Sie ein Leben lang begleiten.“