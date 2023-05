Wie real arbeiten die Münchner Tatort-Kommissare wirklich? Polizei deckt einige „Ungereimtheiten“ auf

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Münchner Tatort-Duo Batic und Leitmayr. Doch wie nah ist deren Arbeit an der Realität? Die Münchner Polizei klärt auf. © IMAGO / Björn Trotzki, IMAGO / Future Image

Das Münchner Tatort-Duo Batic und Leitmayr hat Kultfaktor. Doch wie nah ist deren Arbeit an der Realität dran? Die Münchner Polizei ist dem jetzt nachgegangen.

München - Es gehört seit Jahrzehnten zu einem festen Ritual in vielen deutschen Wohnzimmern: Tatort-Schauen am Sonntagabend. In der vergangenen Woche (Sonntag, 24. Mai) waren wieder einmal die Münchner Kult-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr gefragt. Die echte Münchner Polizei ging ob des jüngsten Auftritts der Kriminalisten jetzt der Frage nach, inwieweit die Arbeit von Batic und Leitmayr eigentlich der Realität entspricht – und fand dabei die eine oder andere „Ungereimtheit“.

ARD-Tatort: Wie real ist die Arbeit der Kommissare? Polizei stellt einiges klar

„Heute stellen wir den Tatort-Kommissar Ivo Batic alias Miroslav Nemec neben unseren Kommissar, den stellvertretenden Leiter der Münchner Mordkommission, Mathias Heidtmann,“ beginnt die Münchner Polizei ihren Beitrag auf Facebook. Und startet dann direkt mit der ersten Richtigstellung: Demnach würden uniformierte Beamte im „Tatort“ gerne mit den Worten „Milch und Zucker“ von Ermittlern dazu aufgefordert, einen Kaffee zuzubereiten – dies sei jedoch mitnichten so: „Die Ermittler aus dem echten Leben kennen sich genauso gut an der Kaffeemaschine aus. Unsere uniformierten Kolleginnen und Kollegen sind in der Regel zuerst am Tatort und hier mit dem sogenannten ‚ersten Angriff‘ beschäftigt (...). Eine besonders fordernde Aufgabe ist hier oftmals die Betreuung von Angehörigen“, so die Polizei weiter.

Tatort in München: Polizei erklärt, wie real die Ermittler arbeiten

Und ist es in der Realität auch so, dass Fälle binnen einiger Tage gelöst werden? Auch das, so die Beamten, entspreche nicht wirklich dem echten Ermittler-Leben. Manchmal würden gar „Monate“ ins Land gehen, bis die Ermittler einen Fall gelöst hätten. Und dennoch: Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten ist auch in Realität sehr hoch. 2022 lag sie in München bei 97,7 Prozent.

Sirene, Notizblock, Kaffeemaschine: So „real“ arbeiten die Münchner Tatort-Kommissare

Die Tatort-Kommissare Batic und Leitmayr, bekannt für ihre Furchtlosigkeit und ihren Mut, überwältigen nicht selten in dramatischen Szenen zum Schluss eines Films den Täter von Angesicht zu Angesicht, oftmals unter vier Augen in epischen Szenerien. Doch auch hier muss die echte Polizei „enttäuschen“: Die wahren Kommissare nehmen sich zu Festnahmen Unterstützung mit, meist in Form von Spezialeinheiten. Außerdem bleibt das Martinshorn auf dem Weg zur Festnahme meist aus – auch wenn Batic und Leitmayr die Sirene gerne heulen lassen, um den Bösewicht dingfest zu machen. „Wir kündigen uns in der Regel nicht an“, so die Beamten.

Auch wenn die Kult-Ermittler Batic und Leitmayr zu den beliebtesten Kommissaren der Reihe gehören, wird also ein wenig dazu geflunkert, um die Kommissare in dramatischen Szenen agieren zu lassen. Den Münchner Tatort kann man übrigens in der ARD-Mediathek jederzeit nachsehen.