„Happy Herrsching lieber Charles“: S-Bahn München sorgt mit Wortspiel zur Krönung für Lacher

Teilen

Am Samstagmittag wurde König Charles III. in London gekrönt. Die S-Bahn München nahm das Ereignis zum Anlass, um mal wieder ein Wortspiel auf Facebook zu teilen.

München – Die S-Bahn München tritt auf Facebook immer wieder mit ihren Kunden in Kontakt. Vor einigen Monaten wollte sie von den Münchner wissen, was die Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt sind („außer der S-Bahn“). Der offensichtliche Scherz traf im Netz auf gespaltene Reaktionen. Auch zur Krönung von König Charles III. am Samstag (6. Mai) ließ es sich die S-Bahn nicht nehmen, einen Beitrag im Netz zu teilen. Ein Foto zeigt die Bahnstation Herrsching am Ammersee. Daraus bildete die Bahn den Satz: „Happy Herrsching lieber Charles“.

„Happy Herrsching lieber Charles“: S-Bahn München teilt Wortwitz auf Facebook

Das Wortspiel wünscht dem König eine freudige Herrschaft. Dazu heißt es: „Grüße gehen heute raus nach London in die Westminster Abbey.“ Außerdem will die S-Bahn München von ihren Followern wissen: „Verfolgt ihr die Krönung von King Charles III.?“ Die meisten Nutzer antworten mit einem klaren Nein. „Auf die Hutmodenshow kann ich verzichten“ oder „Dieser sinnlose Adelsscheiß geht mir kilometerweit am Allerwertesten vorbei“ ist unter dem Post zu lesen.

Nur vereinzelt schreiben die Nutzer, dass sie sich die Krönung ansehen werden. Zwei Personen erklären, sie schalten nur wegen der Konzerte ein. Eins ist auf jeden Fall klar: Der Wortwitz kam bei vielen im Netz gut an. Zahlreiche Nutzer reagierten mit Lachsmileys auf den Beitrag.

Deutsche Bahn: „Wenn der König Kunde ist“

Erst im März, als König Charles III. mit seiner Gattin Camilla Deutschland besuchte, sorgte die Deutsche Bahn mit einem Foto-Post auf Facebook für Aufsehen. Der König fuhr von Berlin nach Hamburg mit seiner gesamten Delegation mit einem normalen ICE. Ein Bild des Anblicks teilte der Konzern im Anschluss auf Facebook:

Dazu die Worte: „Wenn der König Kunde ist“. (tkip)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.