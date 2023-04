Fahrrad-Test: München nur noch Rang 5 in Deutschland - „Große Ziele, aber die Umsetzung enttäuscht“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Arbeiten für die Umgestaltung am Sendlinger Tor laufen, auch ein Radweg ist geplant. © Bodmer

Beim großen Fahrradklima-Test des ADFC schneidet München schlechter ab als 2020. Die Landeshauptstadt fällt deutschlandweit von Platz vier auf Rang fünf zurück.

München - Beim Radl scheint die Luft raus! Im bundesweiten Fahrradklima-Test des Fahrradclubs ADFC hat München von den Radfahrern erneut schlechte Noten bekommen. Die selbst ernannte Radl-Hauptstadt rutscht im Ranking sogar um einen Platz nach hinten.

Fahrrad-Test: ADFC kritisiert, dass die Umsetzung des Radentscheids zu langsam voran geht

Bundesweit haben rund 245 000 Menschen an der Umfrage teilgenommen. In München gaben 3915 Bürger ihr Votum ab - Gesamtnote: 3,9. 2020 bewerteten die Radler die Situation noch mit der Note 3,8 leicht besser. Nun aber fällt die Landeshauptstadt im Ranking der 14 deutschen Großstädte mit über 500 000 Einwohnern von Rang vier (2020) auf Rang fünf zurück.

Die Haupt-Kritik-Punkte liegen für den ADFC auf der Hand: Die Umsetzung des Radentscheids gehe zu langsam. „Gebaut wurde von den 59 Radwegen, die rund um den Radentscheid beschlossen wurden, noch kein einziger und für lediglich drei wurde der Bau beauftragt“, schimpft Münchens ADFC-Chef Andreas Schön. „Radfahrende radeln also weiter auf Mini-Streifen am Rand von Fußgängerwegen oder mitten im Kfz-Verkehr.“

Fahrrad-Test des ADFC: 88 Prozent der Teilnehmer bemängeln die Breite der Radwege in München

Tatsächlich gaben knapp 70 Prozent der Befragten an, sich beim Radfahren nach wie vor nicht sicher zu fühlen. 88 Prozent bemängeln die Breite der Radwege (Note 5,0), 83 Prozent der Teilnehmer beklagen die fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen (Note 5,0). Diese Punkte wurden schon im vorigen ADFC-Fahrradklima-Test kritisiert. Auch die schlecht abgestimmten Ampelschaltungen (Note 4,8) und die häufigen Konflikte mit Autofahrenden (Note 4,7) sorgen bei mehr als 80 Prozent der Münchner für Verdruss.

Das als unangenehm empfundene Fahren mitten im Autoverkehr (Note 4,5) monieren 78 Prozent. Und die schwierige Führung des Radverkehrs im Baustellenbereich (Note 4,5) stellt für 75 Prozent ein Problem dar. Darüber hinaus fehlt es nach Ansicht von 78 Prozent der Radfahrenden immer noch an einem attraktiven Angebot zur Fahrradmitnahme im ÖPNV (Note 4,8).

Fahrrad-Test des ADFC: 76 der Befragten finden es gut, dass die Einbahnstraßen für Radler geöffnet wurden

Doch nicht alles wird als negativ empfunden. Immerhin 76 Prozent freuen sich über die für Radfahrende in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen (Note 2,5). Und von 68 Prozent positiv bewertet wird das Angebot an Leihrädern (Note 2,4). 67 Prozent der Teilnehmer nehmen positiv wahr, dass Jung und Alt in München radeln (Note 2,9). Und 63 Prozent sind zufrieden mit der Erreichbarkeit des Stadtzentrums (Note 3,0). Zudem gaben 62 Prozent der Befragten an, davon überzeugt zu sein, auf dem Rad zügig voranzukommen (Note 3,1).

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bei den Zusatz-Fragen zum „Radfahren im ländlichen Raum“ kommt München mit der Note 3,5 auf Platz drei bundesweit. Doch nur 42 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden sind der Meinung, dass die Nachbarorte ohne Umwege und komfortabel erreichbar seien, nur 32 Prozent fühlen sich auf dem Weg dorthin auch vor Unfällen sicher. 42 Prozent vermissen zudem gute Fahrradabstellanlagen.

„Beim Radverkehr hat die Stadt große Ziele“, sagt Schön. „Doch die Umsetzung ist enttäuschend.“ Niemand verstehe, warum für die vielen Pläne, die vielfach auch schon öffentlich präsentiert wurden, nicht endlich der Umbau beschlossen wird. „Die Radfahrenden vermissen hier Transparenz. Das erneut schlechte Abschneiden beim Fahrradklima-Test ist die Quittung für diese Haltung.“