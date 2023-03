Fahrrad-Tiefgarage unterm Marienhof: Grüne und SPD stellen Antrag - „Diese Chance wollen wir ergreifen“

Von: Sascha Karowski

Ganz so groß wie hier im größten Fahrrad-Parkhaus der Welt in Utrecht dürfte das für München gewünschte wohl nicht werden. © Robin Van Lonkhuijsen/DPA

Unter dem Marienhof soll eine Tiefgarage für Fahrräder entstehen. Das fordern Grüne und SPD. Die Bahn soll die Stellflächen bereits jetzt mit einplanen.

München - Wer heute am Marienplatz sein Fahrrad abstellen will, muss teilweise ganz schön lange suchen: Zwar hat die Stadt hier schon überdachte Plätze bereitgestellt, doch die sind meistens voll. Daher fordern Grüne und SPD mehr Stellflächen für den Drahtesel.

Fahrrad-Tiefgarage unterm Marienhof: Auf 700 Quadratmetern könnten Drahtesel abgestellt werden

Eine Chance dafür könnte sich nun beim Bau der 2. Stammstrecke ergeben. Denn wenn die Deutsche Bahn am Marienhof ohnehin eine 40 Meter tiefe Baugrube aushebt, könnte dort laut Stadtratsfraktionen ein unterirdisches Fahrradparkhaus entstehen. Das will die Rathauskoalition nun prüfen lassen.

„In Gesprächen mit der Bahn hat sich gezeigt, dass ein Fahrrad-Parkhaus unter dem Marienhof möglich ist“, sagt SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. Am Marienhof könnte so Platz für ein unterirdisches Parkhaus mit bis zu 700 Quadratmetern entstehen. „Bequem, sicher und trocken - mit solchen Abstellplätzen wollen wir mehr Menschen dafür begeistern, mit dem Rad in die Innenstadt zu kommen. Gleichzeitig könnten wir dort einen Radverleih für Pendler von außerhalb anbieten.“

Fahrrad-Tiefgarage unterm Marienhof: Abstellflächen sind auch in der Innenstadt Mangelware

Ins Herz der Stadt radeln und das Fahrrad dort trocken und sicher abstellen - das ist oft ganz schön schwierig, sagt Grudrun Lux (Grüne). „Gerade an den Bahnstationen in München gibt es viel zu wenig Radstellanlagen.“ Am Marienhof könnte nun eine hochwertige Fahrradparkgarage entstehen. „Diese Chance wollen wir ergreifen! Wenn in einigen Jahren der Marienhof wieder ein grüner Platz ist, wo man sich im Schatten der Bäume trifft, dann soll die Option, dorthin mit dem Rad zu kommen, so attraktiv wie möglich sein. Gescheite Radlparkplätze gehören dazu.“