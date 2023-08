Betrug am Telefon: Fake-Polizisten bringen einen Münchner Rentner um ein Vermögen

Call-Center-Betrug

Immer wieder werden Senioren über das Telefon betrogen.

Sie haben sich als Polizisten ausgegeben – und so einen Rentner aus Aubing fast um eine halbe Million Euro gebracht! Der 80-Jährige hatte den Betrügern über mehrere Wochen immer wieder Geld überwiesen. Erst ein ­umsichtiger Bankmitarbeiter konnte die unglaubliche Abzocke stoppen.

Der Betrug begann mit einem Anruf bei dem 80-Jährigen: Die Verbrecher gaukelten dem Münchner vor, sie seien bei Ermittlungen auf Unterstützung angewiesen, um mehrere Täter festzunehmen. Um der Polizei zu helfen, müsse er einfach nur Geld auf ein Konto in der Türkei überweisen. Über die Zeit bekam der Rentner immer wieder Anrufe dieser Art der Abzocker.

Anfänglich schöpfte der Senior noch Verdacht, wählte sogar die Nummer des Bundeskriminalamts (BKA). Das führte jedoch nicht zu Ermittlungen. Indes meldeten sich die Betrüger, die offenbar von diesem Anruf wussten, unmittelbar danach wieder bei dem Rentner. Sie machten ihm weis, dass sie die echte Polizei seien. Er solle sich ja nicht mehr an die Nummer des BKA wenden, da er eine „Geheimhaltungsvereinbarung“ wahren müsse. Wie es den Tätern gelang, von dem Anruf des Rentners beim echten BKA zu erfahren, ist bislang unklar.



So überwies der Rentner immer wieder Geld auf das Auslandskonto – am Ende kam ein Betrag von knapp einer halben Million Euro zusammen. Am Donnerstag bemerkte ein Bankangestellter die ungewöhnlichen Auslandsüberweisungen. Er informierte die Kriminalpolizei – diese ermittelt nun.

Das empfiehlt die Polizei

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten. Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte.

Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über