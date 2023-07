„Noch keine Ladung verschickt“: Schuhbeck wartet auf Haftantritt, sein Insolvenzverwalter übernimmt neuen Fall

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter - doch noch hat die Staatsanwaltschaft seine Ladung zum Haftantritt nicht verschickt. Doch pleite ist der Star-Koch auch noch - sein Insolvenzverwalter übernimmt jetzt auch noch einen anderen prominenten Fall.

München - Der Haftantritt von Alfons Schuhbeck (74) steht kurz bevor. Wegen Steuerhinterziehung muss der Star-Koch für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Doch seine Ladung zum Haftantritt wurde „noch nicht verschickt“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf Nachfrage unserer Redaktion. Wann Schuhbeck einrücken muss, ist also weiter ungewiss - Experten gehen aber von einem Haftantritt noch diesen Sommer aus.

Wie für Ersttäter aus dem Oberlandesbezirk München üblich, müsste Schuhbeck in die JVA Landsberg am Lech (565) Haftplätze einsitzen - so wie einst Bayern-Boss Uli Hoeneß (71). Im Knast selbst könnte Schuhbeck in der Anstaltsküche arbeiten. Rechtlich muss er das aber nicht, weil die Altersgrenze zur Arbeitspflicht bereits mit 65 Jahre endet.

Doch die Haft ist nicht Schuhbecks einzige Baustelle: Er ist als Privatmann zudem pleite. Das Finanzamt München hatte bereits im Dezember ein Insolvenzverfahren gegen Schuhbeck eingeleitet, der wegen der Steuerdelikte noch 1,2 Millionen Euro zurückzahlen muss. Laut Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann hat der Star-Koch das aber „nicht geschafft“. Gegenüber unserer Redaktion erklärte Pohlmann zudem, dass Schuhbeck hohe private Schulden haben - diese lägen deutlich höher als die Steuerschulden. Eine konkrete Summe darf der Insolvenzverwalter aber nicht nennen.

Auch Pohlmann steht weiter im Fokus der Berichterstattung. Denn betreut nicht mehr nur den Fall Schuhbeck, sondern hat als Insolvenzverwalter nun auch einen neuen Fall angenommen: Dort geht es um die Lach- und Schießgesellschaft, die in finanzielle Schieflage geraten war. Das Ergebnis: Die Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft ist erst einmal gesichert. Das traditionsreiche Kabarett in Schwabing präsentiert kürzlich neue Eigentümer.