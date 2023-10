SEK sprengt Tür: Detonation im Umkreis zu spüren – Waffenarsenal von Reichsbürger-Paar beschlagnahmt

Von: Nadja Hoffmann

Unglaubliche 250 Kilogramm Munition wurden beschlagnahmt. © PantherMedia

150 Waffen, Sprengstoff und mehrere Hundert Kilo Munition: Bei einer Razzia gegen ein Paar gab es für die Polizei viel zu tun. Bei den Münchner handelt es sich anscheinend um Reichsbürger.

München - Zwei Münchner haben unglaubliche 150 Waffen, 250 Kilogramm Munition sowie ein Kilo Sprengstoff gebunkert und waren für die Behörden nicht mehr erreichbar. Die Folge: Razzia! Dramatische Szenen haben sich am Freitagmorgen in der Fasanerie abgespielt: Das Sonderkommando (SEK) hat die Tür zum Anwesen eines Paares in die Luft gesprengt, dann hat die Polizei das gesamte Waffenarsenal konfisziert. Die beiden Münchner (52 und 59) gehören anscheinend zur Reichsbürgerszene.

Weil die Frau bei dem Zugriff verletzt wurde, kam sie ambulant ins Krankenhaus. Die Aktion, bei der die Polizei Amtshilfe für das Kreisverwaltungsreferat als Waffenbehörde geleistet hat, war groß. Denn: Wegen hoher steuerlicher Forderungen waren auch Mitarbeiter des Hauptzollamtes, des Finanzamtes und eine Gerichtsvollzieherin in die Fasanerie gekommen. Gepfändet wurde unter anderem das Auto des Reichsbürger-Paares.

Im Mittelpunkt der Durchsuchungsaktion stand allerdings das Waffenarsenal der beiden Münchner. Für dessen Besitz hatten sie ursprünglich waffen-, jagd- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse. Diese wurden ihnen aber vom Kreisververwaltungsreferat entzogen. Logische Folge: Alle Waffen, Munition und auch Sprengstoff sollten abgegeben werden. Als das nicht erfolgte, wurde von den Behörden der Zugriff angeordnet.

München: Die Detonation war im Umkreis von 1,5 Kilometern zu spüren

Vom Wegsprengen der Haustür haben am Freitag alle Nachbarn etwas mitbekommen. Wie Polizeisprecher Christian Drexler erklärt, sei die Detonation im Umkreis von 1,5 Kilometern spürbar gewesen. „Die Zugangstüre wurde bei der Öffnung stark beschädigt.“ Die Spezialkräfte und weitere Beamte packten dann 50 erlaubnisfreie Waffen sowie 100 scharfe Gewehre, Pistolen und Revolver sowie einzelne Waffenteile ein.

Außerdem wurden ganze 250 Kilogramm an Munition sichergestellt. Hinzu kommt ein Kilogramm eines solchen Sprengstoffs, den man zum eigenen Herstellen von Munition benötigt. Nun ermittelt der Staatsschutz gegen die beiden Reichsbürger. Gegen die 52-Jährige lag am Freitag ein so genannter Erzwingungshaftbefehl vor. Diesen konnte sie laut der Polizei durch die Zahlung eines Geldbetrages abwenden.

