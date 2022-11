Kölle Alaaf in München - Faschingssaison gestartet

Von: Phillip Plesch

Teilen

Mit dem Kölner Abend im Sweet wurde die Karnevalssaison eingeleitet (Archivbild). © Privat

Heute geht sie wieder los, die fünfte Jahreszeit. In München wurde schon fleißig gefeiert und für die kommenden Monate ist auch einiges geplant.

Da werst stocknarrisch: Am heutigen 11.11. beginnt die fünfte Jahreszeit – auch in München sind die Jecken los. Den Anfang haben gestern hunderte Karnevalsfans beim Kölner Abend im Sweet gemacht. Kölle Alaaf!



Der Nachtclub am Maximiliansplatz ist rot und weiß geschmückt, aus den Zapfhähnen läuft Kölsch und auch die Musik ist anders als sonst. Statt elektronischer Partymusik laufen kölsche Heimatlieder. Rambazamba und Tätärä beim Kölner Abend – erstmals seit November 2019 konnte wieder ohne Beschränkungen der Start in die Faschingssaison gefeiert werden.



„In Köln ist der Karneval ein Lebensgefühl und tief verwurzelt, dem kann und will man gar nicht aus dem Weg gehen“, sagt Ralf Esser (52). Der Rheinländer veranstaltet den Kölner Abend in München schon seit der Jahrtausendwende. Damals hatte er beschlossen, selbst etwas zu tun. Vor allem andere Rheinländer kommen zu seinen Partys, um sich ein Stück Heimat nach München zu holen. Denn hier an der Isar sei der Karneval eher eine traurige Angelegenheit, findet der DJ.



So sieht der Faschingsplan für den Winter aus

Wobei das nicht immer so gewesen sei. Wenn Esser sich zum Beispiel alte Folgen von „Monaco Franze“ anschaut, sieht er, dass der Fasching hier bis Mitte der 1990er-Jahre einen anderen Stellenwert hatte. Leider lange her, bedauert er.



Ralf Esser veranstaltet den Kölner Abend. © privat

Die Münchner Faschingsvereine versuchen, das Beste aus dem Fasching zu machen. Pünktlich um 11.11 Uhr stellt die Narrhalla heute am Viktualienmarkt ihr neues Prinzenpaar vor. Im Gefolge: die Marktweiber, die heuer endlich wieder auftreten. Nur ein paar Meter weiter, nämlich auf dem Marienplatz, bestimmt die Faschingsgesellschaft Würmesia das bunte Treiben – und stellt ihr Prinzenpaar vor. Die Feringa macht das am Samstag um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Unterföhring.



Dann ist der Auftakt gemacht, und der Spaß geht im neuen Jahr weiter: Anfang Januar finden die Inthronisationen der Prinzenpaare statt (vom Faschingsclub Laim zum Beispiel am Freitag, 13. Januar, im Augustinerkeller) und im Februar nimmt die Faschingszeit dann so richtig Fahrt auf. Altweiberfasching ist diese Saison am 16. Februar. Vom 19. bis 21. Februar könnte es auch wieder zu einem Münchner Faschingsstraßenfest in der Innenstadt kommen. Der Münchner Faschingsumzug soll allerdings bereits am Sonntag, 12. Februar 2023, stattfinden. Denn: Eine Woche später ist Sicherheitskonferenz. Die Route ist noch unklar.