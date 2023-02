Faschingsumzug der Damischen Ritter zieht durch die Münchner Altstadt - rund 30.000 Teilnehmer

Von: Leoni Billina

Der Faschingsumzug der Damischen Ritter zog am Sonntag durch die Altstadt © Jens Hartmann

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Sonntag wieder der Faschingsumzug der Damischen Ritter durch die Altstadt statt. Rund 30.000 Schaulustige versammelten sich in der Innenstadt.

Bunt und vor allem laut ging es gestern in der Innenstadt zu: Der traditionelle Faschingszug der Damischen Ritter zog mit Konfetti, Musik und Tamtam vom Isartor durch die Altstadt zum Marienplatz. Sogar das Wetter spielte mit – nachdem der Vormittag noch grau aussah, blitzte pünktlich zum Start des Umzugs die Sonne durch. Zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause waren die Narren wieder richtig am Zug. Und man hat den Feier-Hunger der Münchner deutlich gespürt!



Los ging es am Isartor – dort hieß es Aufstellung nehmen, bevor sich der Zug um 13.13 Uhr in Bewegung setzte. Den Anfang machten Fanfarenbläser, gefolgt vom Wagen der Damischen Ritter. Hoch oben: Herzog Kasimir auf seinem Ross, breit grinsend. Ein paar Wagen weiter hinten winkte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) fröhlich vom Wagen der Faschingsgesellschaft Narrhalla der Menge zu.



Eine Gaudi- und keine Politveranstaltung

Jedes Jahr nehmen Faschings- und Schützenvereine, Tanzclubs und viele andere an dem Umzug der Damischen Ritter Teil. Heuer waren es besonders viele: Rund 2700 Narren in über 60 Gruppen hatten sich angemeldet. Und das, obwohl nicht alle Gruppen zugelassen wurden. Die Begründung eines Sprechers der Damischen Ritter: „Es soll eine Gaudi- und keine Politveranstaltung sein.“



Der Schützenverein „Frisch Auf“ Graßlging war wieder mit dabei - heuer verkleidet als große Schlumpf-Familie © Jens Hartmann

Also einfach Freude – so zum Beispiel beim Schützenverein „Frisch Auf“ Graßlfing. „Wir sind dieses Jahr als Schlümpfe verkleidet – ganz unpolitisch und einfach nur spaßig“, sagt Jugendleiter Florian. Der Schützenverein nimmt seit Jahren schon regelmäßig am Faschingsumzug der Damischen Ritter teil.



So wie Karin und Michael: Die beiden sind Faschingsprofis – nächstes Wochenende fahren sie sogar zum Karneval nach Venedig. Am Sonntag also Generalprobe für ihre Verkleidung: Ganz in blau schillern die beiden Münchner am Marienplatz um die Wette. „Unser Kostüm soll das Meer darstellen – inklusive der Meeresverschmutzung in Form von einem Fischernetz und Kaffeebecher auf meinem Hut“, sagt Karin.



Karin und Michael schauten sich den Umzug der Damischen Ritter am Marienplatz an © Jens Hartmann

Rund 30.000 Schaulustige und Teilnehmer

Neben den Teilnehmern versammelten sich Schaulustige entlang der Route, um das Treiben zu beobachten – laut Polizei waren es (inklusive der Zug-Teilnehmer) rund 30 000 Menschen. Immer wieder kam der Umzug ins Stocken, wenn sich die Wagen um die Kurven in der Altstadt schoben.