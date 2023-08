Wohnhausbrand in Freiham – Bauarbeiter verhindern Schlimmeres

Von: Thomas Wunder

Die Berufsfeuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. © Berufsfeuerwehr München / IMAGO / ZUMA Wire

Am Dienstag musste die Feuerwehr in Freiham ausrücken, um die Fassade eines sich im Bau befindlichen Hauses zu löschen. Zum Glück hatten die Bauarbeiter schnell reagiert und Schlimmeres verhindert.

München – Am Dienstag, den 22. August 2023, gegen 15.00 Uhr, wurde die Münchner Berufsfeuerwehr zu einem Brand nach Freiham gerufen. Die Fassade eines sich im Bau befindlichen Wohnhauses in der Centa-Hafenbrädl-Straße hatte Feuer gefangen. Dank des beherzten Eingreifens der Bauarbeiter konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden hält sich in Grenzen.

Fassadenbrand: Feuerwehr setzt Wärmebildkamera ein

Als die Einsatzkräfte das Wohnhaus in Freiham erreichten, hatten Bauarbeiter bereits versucht, den auf zirka zwei mal zwei Meter ausgedehnten Brand an der Holzverschalung klein zu halten. Die Einsatzkräfte löschten die brennenden Schalungsbretter zunächst vollständig ab. Um auch die glimmende Holzfaserdämmung darunter restlos ablöschen zu können, entfernten sie anschließend die Verschalung. Abschließend untersuchte die Feuerwehr die Fassade mit einer Wärmebildkamera, um weitere Glutherde ausschließen zu können.

An dem Gebäude ist durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Die Bauarbeiter haben mit ihrem geistesgegenwärtigen Handeln maßgeblich dazu beigetragen, Schlimmeres zu verhindern.

