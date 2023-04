„Ich hasse Menschen“: Foto aus Münchner Supermarkt sorgt im Netz für Fassungslosigkeit

Von: Katarina Amtmann

Eine Person legte Räucherlachs zurück - allerdings nicht ins Kühlregal. © IMAGO / Martin Wagner / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Eine Person zeigte sich auf Jodel traurig über das Verhalten eines Münchner Supermarkt-Kunden. Zahlreiche Menschen teilten eigene Erfahrungen.

Jodel - Auf Jodel teilen Menschen Einblicke in ihren Alltag, stellen Fragen oder lassen ihrem Ärger freien Lauf. Ein Nutzer zeigte sich auf der Plattform nun traurig über das Verhalten eines Supermarkt-Kunden.

„Ich hasse Menschen“: Münchner teilt Foto aus Supermarkt auf Jodel

Zu einem Foto und einem traurigen Smiley schrieb die Person: „Ich hasse Menschen“. Doch was war passiert? Das Foto scheint in der Getränkeabteilung eines Supermarkts in München aufgenommen worden zu sein. Auf einem Kasten liegt eine Packung Räucherlachs, die wohl jemand aus dem Kühlregal mitgenommen, es sich aber kurz vor der Kasse anders überlegt und sich gegen einen Kauf entschieden hat. Kurzerhand landete die Packung wohl einfach auf dem Getränkekasten.

„Weil jemand zu faul war, es zurückzubringen“: Supermarkt-Ärger auf Jodel

Das Produkt werde nun wohl im Müll landen, „weil jemand zu faul war, es zurückzubringen“, ärgert sich eine Person in den Kommentaren. „Hoffentlich fliegt demjenigen mal n Lachs ins Gesicht“, zeigt sich eine weitere Person wütend über die Aktion. „Hab mal nen vollen Einkaufswagen mit Fleisch und Käse und Fisch komplett entsorgen dürfen, weil irgendwer einfach den Wagen stehen gelassen hat“, teilt ein Supermarkt-Mitarbeiter eigene Erfahrungen. Offenbar kein Einzelfall: „Arbeite im Einzelhandel und hab Mal frisches Hack von der Theke in einem Regal versteckt gefunden.“

„Da könnt ich immer ausrasten, wenn den Leuten an der Kasse einfällt, dass sie bestimmte Artikel doch nicht wollen“, ärgert sich eine weitere Person. „Und manche meinen es gut und legen zum Beispiel tiefgefrorene Fritten wieder in den Kühler, obwohl diese vor 3 Stunden von wem aus der Truhe genommen wurden“, erklärt jemand, warum Kunden solche Funde nicht selbst zurück in die Kühlung bringen sollten. (kam)

