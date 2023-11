Fast 50.000 Euro Beute: Trickbetrüger zocken erneut Münchner Senioren ab

Von: Nadja Hoffmann

Vorsicht bei Anrufen: Trickbetrüger geben sich oft als Polizisten oder Staatsanwälte aus. © Roland Weihrauch

Die Zahl der Schockanrufe steigt in München wieder: Opfer sind Senioren, die die perfiden Geschichten der Trickbetrüger glauben. Drei Betroffene haben in den vergangenen Tagen viel Geld verloren.



Die Maschen sind altbekannt. Trotzdem konnten Trickbetrüger in dieser Woche fette Beute in der Landeshauptstadt machen. Zum Leidwesen eines Neuperlachers, der am Mittwoch Opfer von Schockanrufern geworden ist. Als um 15.40 Uhr sein Telefon geklingelt hat, war ein falscher Polizist am anderen Ende der Leitung. Dieser erklärte, dass die Schwiegertochter des 84-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hätte: Nun brauche es eine Kaution, um sie vor dem Knast zu bewahren. Der Münchner glaubte die Geschichte. Er übergab Bargeld, Gold und Schmuck im Wert von 30 000 Euro an einen Abholer.

Die Geldübergabe fand nahe des Polizeipräsidiums statt

Knapp 10 000 Euro hat tags zuvor eine Oberhachingerin an Trickbetrüger verloren. Bei ihr erklärte eine Frau am Telefon, dass der Sohn der 56-Jährigen ebenfalls einen tödlichen Unfall verursacht hatte. Gefordert wurden von einem falschen Staatsanwalt dann 150 000 Euro Kaution. Diese Summe handelte das Opfer herunter: Die Hachingerin übergab dann um 14.20 Uhr Schmuck und Bargeld an eine Abholerin im Bereich des Frauenplatzes in München - also in Sichtweite des Polizeipräsidiums. Auf einen falschen Handwerker ist eine Seniorin am Mittwoch wiederum in der Maxvorstadt hereingefallen. Als die über 80-jährige um 14 Uhr vom Einkaufen in die Schellingstraße zurückkehrte, stand ein Mann hinter ihr im Treppenhaus. Er gab sich laut Polizei als Handwerker aus, der angeblich die Badewanne reparieren sollte. Der Seniorin drückte der Mann dann den Duschkopf in die Hand. Während sie bei laufendem Wasser wartete, klaute er mehrere Tausend Euro. Hinweise: Telefon 089/29100