Hype um Taylor-Swift-Film: Auftakt-Termine in München fast ausverkauft – Dresscode für Besucher

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Der Konzertfilm „Taylor Swift – The Eras Tour“ startet am Freitag auch in Kinos in München. Die besten Plätze sind bereits weg. Wo Fans den Film sehen können – und welche Kleidungstipps sie beachten sollten.

München - Die Münchner Kinos wappnen sich für einen wahren Fan-Ansturm: Am Freitag, 13. Oktober, kommt der Taylor Swift-Konzertfilm zu ihrer „The Eras Tour“ in die deutschen Kinos. Bereits am Eröffnungswochenende zeigt ihn der Mathäser Filmpalast in der Bayerstraße gleich elf Mal, auch im Cinemaxx am Isartorplatz ist er ganze 14 Mal zu sehen. Wer gleich zur Premierenvorstellung dabei sein will, sollte sich beeilen: Denn in vielen Kinos in München sind die Bestplätze am Freitag schon ausverkauft.

Rekord-Film „Taylor Swift – The Eras Tour“ spielte weltweit mehr als 100 Millionen Dollar ein

Mit ihrer Welttournee „The Eras“ bricht Taylor Swift sämtliche Rekorde: 146 Konzerte insgesamt sind geplant, davon zehn in Asien, 48 in Europa, 72 in Nordamerika, sieben in Ozeanien und neun in Südamerika. Am 17. März 2023 ging es in den USA los. Die sieben Konzerte in Deutschland finden erst im nächsten Jahr statt, davon zwei am 27. und 28. Juli 2024 im Münchner Olympiastadion. Bereits im Vorverkauf waren sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nach Angaben der Ticketbörse Eventim gab es pro deutscher Stadt jeweils bis zu einer Million Anfragen.

Der Konzertfilm von Taylor Swift zu ihrer „The Eras Tour“ kommt am Freitag auch in die Münchner Kinos. (Symbolbild) © tz.de Collage: IMAGO / Shotshop (links) und IMAGO / MediaPunch

Obwohl noch nicht einmal alle „The Eras“-Konzerte stattgefunden haben, kommt der Film zur Tournee bereits jetzt in die Kinos. Mit Erfolg: Schon im Vorverkauf spielte er weltweit mehr als 100 Millionen US-Dollar ein, berichtet BR24. Der „Hollywood-Reporter“ gehe schon nach dem ersten Wochenende von einem Umsatz von 150 bis 200 Millionen US-Dollar aus. Ab dem 13. Oktober läuft der Konzertfilm in 8.500 Kinos in rund 90 Ländern an.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Taylor Swift-Konzertfilm in München: Diese Kinos zeigen ihn

Auch in München und Umgebung wird der Film von mehreren Kinos gezeigt. Darunter:

Cinema, Nymphenburger Str. 31

Cinemaxx München, Isartorplatz 8

Mathäser der Filmpalast, Bayerstr. 5

Monopol am Nordbad, Schleißheimer Str. 127

Cineplex Erding, Dorfener Str. 17

Cineplex Neufahrn, Bajuwarenstr. 5

Cineplex Aichach, Rudolf-Diesel-Str. 6

Cineplex, Münchner Str. 1

Filmstation, Römerstr. 11

Scala, Kurt-Huber-Ring 10

Astor Filmlounge im Arri, Türkenstr. 91

Quelle: munichx.de

Münchner Kinos geben Styling-Tipps – Taylor-Swift-Film am Freitag fast ausverkauft

Im Mathäser Filmpalast, in der Astor Filmlounge und im Cinemaxx sind am Freitag nur noch Tickets in den vorderen Reihen und am linken und rechten Rand verfügbar. In den Folgetagen sollte es für Fans leichter sein, noch Plätze mit besserer Sicht zu ergattern. Die Ticketpreise variieren pro Kino und Sitzplatz zwischen 19,89 Euro (als Anspielung auf Swifts Geburtsjahr 1989) und 24,90 Euro. Ermäßigte Tickets, zum Beispiel für Kinder, Schüler und Studenten, kosten in der Regel zwischen 13,13 Euro und 16,13 Euro.

Für treue Swifties legen Kinos wie Mathäser und Astor übrigens eine besondere Kleiderordnung nahe: „Taylor Swift Eras Tour Kleidung“ – die in der Regel aus viel Glitzer, Fransen und Pailletten sowie Lila-, Pink- und Beige-Tönen besteht – und Freundschaftsarmbänder „werden dringend empfohlen“.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.