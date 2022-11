Fazit: So erfolgreich war die M-net Umwelt-Aktion „Zusammen für die Umwelt“

Am Ende der Aktion kamen insgesamt rund 45.000 Zigarettenstummel zusammen. © M-net

Der Münchner Telekommunikationsanbieter M-net hat unter dem Motto „Zusammen für die Umwelt“ etwas gegen die Verschmutzung durch Zigarettenstummel in München unternommen.

Um was ging es bei der Umwelt-Aktion?

Am 29. Oktober hat M-net gemeinsam mit Münchnerinnen und Münchnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei sonnigen Bedingungen Zigarettenstummel in der Münchner Innenstadt gesammelt.

Warum Zigarettenstummel?

Zigarettenstummel sind weltweit das häufigste Abfallprodukt in der Natur. Schätzungen des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge gelangen allein hierzulande jährlich rund 70 Milliarden davon in die natürlichen Kreisläufe. Das Problem: Dort bleiben sie auch erstmal – für bis zu 400 Jahre.

Neben dem unansehnlichen Anblick auf Gehwegen oder Grünflächen sind Kippen natürlich ein echtes Umweltproblem. Dabei kann ein kleiner Beitrag, wie zum Beispiel das Entsorgen der Zigarettenstummel im nächstgelegenen Mülleimer, dabei helfen, die Umwelt und das Klima zu schützen.

Zum Aktionstag

Nicht nur in den Gruppen der fleißigen Sammlerinnen und Sammler war die Begeisterung groß, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Auch Passanten wurden auf die Aktion aufmerksam und wollten mehr über die Hintergründe erfahren. Ein weiterer Erfolg, denn schließlich wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch darauf aufmerksam zu machen, wie sorglos wir alle oft mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt umgehen.

Das positive Feedback motivierte die Sammlerinnen und Sammler zusätzlich und sorgte für eine rundum gute Stimmung. Nach knapp vier Stunden bücken, aus Fugen kratzen und in Behälter werfen trafen sich die Kleingruppen wieder am Marienplatz, um die Sammelbehälter zusammenzuführen.

Mehr Informationen zum Engagement von M-net in der Region finden Sie unter www.m-net.de #wirfürhier

Am Ende der Aktion kamen insgesamt rund 45.000 Zigarettenstummel zusammen. Eine beachtliche Menge für so kurze Zeit. Würde man all die Stummel übereinanderstapeln, so würde dieser Zigarettenturm knapp 180 Meter in die Höhe ragen – das entspricht fast der doppelten Höhe der Münchner Frauenkirche. Am Ende konnte die Aktion verhindern, dass rund 45 Millionen Liter Grundwasser unnötig verunreinigt werden.

Wieso hat M-net diese Aktion durchgeführt?

M-net fühlt sich verantwortlich für seine Heimat und ihr Wohlergehen. Dem Münchner Telekommunikationsanbieter ist bewusst, dass man mit einer einmaligen Aufräumaktion keine grundlegenden Missstände aus der Welt schafft. Aber eben auch, dass Menschen ihre eigenen Verhaltensweisen überdenken können. Der Schutz unserer Umwelt ist einer der Schlüssel, um die Erde als lebenswerten Ort für alle Lebewesen zu erhalten.

M-net bedankt sich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern und hofft, dass vielleicht bei dem ein oder anderen die nächste Zigarettenkippe im Mülleimer landet.