Wegen Fanschal: FC-Bayern-Fans und 1860-Anhänger geraten am Hauptbahnhof in handfesten Streit

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Fans von 1860 München sind mit FC-Bayern-Anhängern in Streit geraten. (Symbolbild) © IMAGO / Picture Point LE / MIS (Collage: tz.de)

Die Fans von 1860 München waren von einem Auswärtsspiel in Duisburg zurückgekehrt, der FC Bayern hatte am Nachmittag sein Heimspiel gegen Augsburg.

München - Am Samstag, 11. März, kam es gegen 23.30 Uhr im Hauptbahnhof München zu Streitigkeiten zwischen Fans des TSV 1860 und des FC Bayern München. Das teilte die Bundespolizei München am Sonntag mit.

Streit zwischen FC-Bayern-Fans und 1860-München-Anhängern am Hauptbahnhof

Ersten Ermittlungen zufolge gerienten zwei 1860-Fans (25 und 31 Jahre alt) und drei FC-Bayern-Anhänger (31, 31 und 32 Jahre alt) wegen eines Fanschals zunächst verbal aneinander. Der 31-jährige Bayernfan aus dem Kreis Rosenheim soll dem 25-Jährigen aus Unterhaching dann mit dem Knie gegen das Bein getreten haben. Der soll widerrum seine Faust unvermittelt ins Gesicht des Angreifers geschlagen haben.

Alle Streithähne blieben offensichtlich unverletzt, so die Polizei weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freiem Fuß belassen. Gegen beide Fußballfans, die sich einem freiwilligen Atemalkoholtest verweigerten, ermittelt die Bundespolizei nun wegen Körperverletzung.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nagelsmann nach Schützenfest zufrieden: „Job erledigt“ (Video)

FC Bayern München spielte in der Allianz Arena - 1860 beim Auswärtsspiel in Duisburg

Die Fans trafen am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes aufeinander, nachdem der FC Bayern zuvor am Nachmittag in der Allianz Arena den FC Augsburg empfangen hatte und die Fans des TSV 1860 vom Auswärtsspiel ihres Clubs aus Duisburg zurückgekehrt waren. (kam)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.