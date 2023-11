FDP-Politiker verzweifelt an München: Nachts gibt‘s nur alkoholfreien Glühwein

Von: Elisa Buhrke

Der Freisinger wundert sich darüber, dass er an einem Kiosk in München nur noch alkoholfreien Glühwein erhält. Bier wäre kein Problem gewesen. © tz.de Collage: IMAGO / aal.photo (links) und twitter.com/ Tobias Weiskopf

Bei Nacht und Regen versucht sich ein Mann aus Freising mit Glühwein aufzuwärmen. Den gibt es München nach 20 Uhr allerdings nur ohne Alkohol. Im Gegensatz zu Bier, wundert sich der 25-Jährige.

München - Die Tage werden kürzer, das Wetter immer mieser: Womit die perfekte Jahreszeit für eine heiße Tasse Glühwein heran gebrochen sein dürfte. So dachte offenbar auch ein junger Freisinger, der am Montag (20. November) durch das nächtliche München spazierte. Froh, nach 20 Uhr überhaupt noch ein offenes Geschäft zu entdecken, kehrte Tobias Weiskopf – der für die FDP im bayerischen Landesvorstand und im Freisinger Kreisrat sitzt – in ein wahrhaftes Artefakt ein: Einen der wenigen 24-Stunden-Kioske Münchens. Doch dort wurde er mit einem kuriosen Gesetz konfrontiert.

„Ab 20 Uhr nur alkoholfrei“: Nächtlicher Glühwein in München unter strengen Regeln – Bier nicht

„Funfact: Ab 20 Uhr darf der [der Glühwein, Anm. d. Red.] nur alkoholfrei sein“, schreibt der 25-Jährige über X (vormals Twitter). „So will es das bayerische Gesetz“. Anders sei es beim Bier: Dieses dürfe den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch gekauft und konsumiert werden. „Grundnahrungsmittel. Kein Witz!“

Ein Blick in die tatsächliche Rechtslage in Bayern wirft jedoch Fragen auf: Nicht einmal im aktuell gültigen bayerischen Reinheitsgebot von 1993 steht, dass es sich bei Bier um ein Grundnahrungsmittel im Freistaat handelt. Auch wenn sich dieser Mythos in vielen Köpfen wohl hartnäckig hält. Dass der junge Freisinger nach 20 Uhr nur noch alkoholfreien Glühwein bekommen hat, der Konsum von alkoholischem Bier aber kein Problem gewesen wäre, könnte vielmehr am unterschiedlichen Prozentgehalt beider Getränke liegen. Bier enthält in der Regel etwa fünf Prozent Alkohol, Glühwein hingegen – genau wie regulärer Wein – zwischen mindestens sieben bis hin zu 14,5 Prozent.

Alkoholverkauf in Bayern ab 20 Uhr streng geregelt

Was in Bayern hingegen tatsächlich gilt, ist ein Gesetz von 2012, das den Alkoholverkauf an Tankstellen stark einschränkt: So dürfen nach Ladenschluss (also nach 20 Uhr) bei Getränken, die bis zu acht Prozent Alkohol enthalten, nur noch maximal zwei Liter pro Person verkauft werden. Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt zwischen acht und 14 Prozent gilt die Schranke bereits ab einem Liter, bei Hochprozentigem ab 14 Prozent dürfen pro Person sogar nur 100 Milliliter verkauft werden. Zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens gilt ein generelles Verkaufsverbot von Alkohol.

Möglich also, dass sich der Kioskbesitzer an diesen Richtlinien orientiert hat. Womöglich ist ihm auch einfach der alkoholische Glühwein ausgegangen – oder aber, er wollte auf Nummer sicher gehen.

Auf X sorgt Weiskopfs Tweet jedenfalls für Spott: „Ich wär ja schon froh, wenn ich nach 20 Uhr in München abseits von Ost- und Hbf noch eine Weghalbe bekäme…“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Alkoholfreier Glühwein ist aber auch eine andere Form von Folter“. Der FDP-Politiker sieht‘s gelassen: „Der war erstaunlich lecker!“ Hauptsache Heißgetränk zum Aufwärmen – ob nun mit Alkohol oder ohne, war ihm offenbar egal.

