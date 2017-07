Anwohner sauer: Parkplatznot jetzt auch am Stadtrand

Die Umwandlung in ein Lizenzgebiet ist sehr wirkungsvoll, generiert Mehreinnahmen für die Stadt und tut auch etwas für die Luftqualität. Warum also darauf verzichten? Ganz München sollte ein Lizenzgebiet werden. Warum? Wer sich ein Auto plus Treibstoff, Steuer und Versicherung leisten kann, der kann sich auch 30 Euro pro Jahr für einen Bewohner-Ausweis leisten. Die Stadt hat dadurch Mehreinnahmen und kann durch Kontrollen auch Bußgelder verteilen. Pendler, die außerhalb des Rings gratis parken und dann die letzten drei Meter mit den Öffentlichen in die Stadt fahren, werden gezwungen viel früher auf Öffentlichen umzusteigen und/oder P+R Parkhäuser zu nutzen, die vielerorts bisher halb leer sind. Dadurch gibt es weniger Verkehr in der Stadt, dadurch wird die Luft besser und durch weniger Verkehr wird es auch weniger Unfälle geben. Weniger Unfälle heißt auch im Umkehrschluss auch günstigere Regionalklassen für die Kfz-Versicherung und damit günstigere Prämien. So gesehen für alle Seiten eine Win-Win-Situation.