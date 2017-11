Es ist die vielleicht skurrilste Tiergeschichte des Jahres! Vor etwa drei Wochen soll eine schwarze Katze versehentlich in einen Kleinlaster eingestiegen und mit den Mitarbeitern eines Münchner Bauunternehmens davongefahren sein – das vermuten zumindest die Besitzer der kleinen Luci (1). Denn: Mit dem weißen Wagen verschwand am Morgen des 9. Oktober auch die schwarze Katze. „Wir verzweifeln langsam“, sagt Alexandra S. (35), „unsere Luci könnte ja mittlerweile überall sein.“

Es war Liebe auf den ersten Blick, erzählt Alexandra S. Als die Münchnerin ihre Luci zum ersten Mal in den Händen hielt, wollte sie sie gar nicht mehr loslassen. Mittlerweile ist die Katze seit etwa einem Jahr in der Robinienstraße (Lerchenau) daheim. Kurz nach ihrer Geburt hat Alexandra S. ihre Luci chippen und bei Tasso, einem bundesweit organisierten Tierregister, eintragen lassen. „Wäre Luci tot, hätte das Veterinäramt den Chip bereits ausgelesen“, weiß die Münchnerin.

Vermutlich ist die schwarze Katze hier in der Lerchenau in einen weißen Kleinlaster eingestiegen – und verschwunden.

+ Seit etwa einem Jahr wohnte Luci bei Familie S. in der Lerchenau. © fkn

Nachdem die Katze aber an vier aufeinanderfolgenden Tagen nicht nach Hause gekommen war, engagierte Alexandra S. einen Suchhund. Der schnüffelte an Lucis Schlafkissen – und schlug an: an eben jenem Parkplatz, an dem der besagte Kleinlaster gestanden hatte. „Die plausibelste Erklärung ist, dass Luci in den Wagen gesprungen und mitgefahren ist“, meint Alexandra S. „Wäre sie nicht eingestiegen, würde sich ihre Spur ja nicht verlieren, sondern zu unserem Haus zurückführen.“