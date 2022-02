„Komme ich mir jetzt vor wie in einem Hochsicherheitstrakt“ - Anwohner empört über Baustelle Eggarten

Von: Julian Limmer

Teilen

Baustelle Eggarten als Hochsicherheitszone. Nach Bagger-Brand gibt es jetzt eine Videokamera und verstärkte Zäune gegen Vandalen. © Götzfried/Schreck/privat

Die Eggarten-Siedlung im Münchner Norden soll einem neuen Quartier weichen. Es gibt Zoff. Ein Bagger brennt. Jetzt setzt der Betreiber der Baustelle auf Sicherheit.

München - Die Betreiber des umstrittenen Bauprojekts am Eggarten in der Lerchenau rüsten auf: Eine Sicherheitskamera und verstärkte Zäune sollen die Baustelle in Zukunft besser gegen Vandalismus und Angriffe schützen. Es seien mehrere Maßnahmen für mehr Sicherheit geplant, bestätigt Philipp Heimerl, Sprecher der Investoren. Genaueres dürfe er allerdings nicht verraten.

Eggarten München: Brandstiftung auf Baustelle

Grund dafür: Auf dem Gelände ist kürzlich ein Bagger abgebrannt. „Es deutet weiterhin vieles auf eine bewusste Brandstiftung hin“, sagt Heimerl. Gestern in der Früh ließen die Betreiber die verkohlte Maschine mit einem Kran von der Baustelle heben. Ein Baum habe dafür gefällt werden müssen, sagt Heimerl. Insgesamt sei durch den Brand und die Aufräum­arbeiten ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wegen des ausgelaufenen Diesels kämen noch weitere Kosten hinzu. „Wir hoffen, dass der Brand ein Einzelfall bleibt“, sagt Heimerl. Dazu sollen die Schutzmaßnahmen beitragen.

München: Zoff um Eggarten-Siedlung - Naturschützer kämpfen um den Erhalt

Das Bauprojekt bleibt indes ein Politikum: Mehrere Initiativen und Bürger stemmen sich gegen den Plan, die mehr als 100 Jahre alte Kleingartensiedlung im Norden durch 1.800 moderne Wohnungen zu ersetzen. Dass dafür 14 alte Häuser abgerissen und viele Bäume gefällt werden, stößt vor allem Anwohnern übel auf.

In der Eggarten-Siedlung sind die Bagger bereits am Werk. © Götzfried

Martin Schreck von der Initiative Rettet den Eggarten findet die jüngsten Entwicklungen in der Gegend besorgniserregend. „Wo ich früher beim Spazierengehen den Vögeln gelauscht habe, komme ich mir jetzt vor wie in einem Hochsicherheitstrakt.“ Durch die Überwachungskamera fühlt er sich beobachtet. Die Betreiber sagen hingegen, Spaziergänger hätten nichts zu befürchten. Die Kamera sei nur auf den Bereich der Baustelle gerichtet. Dennoch: Martin Schreck findet es erschreckend, dass solche Maßnahmen überhaupt nötig sind. Daran sehe man auch, wie groß der Widerstand gegen das Projekt sei, sagt er. Er fühlt sich nicht mehr wohl im Eggarten.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Bäume weg, Häuser hin: Der Eggarten in der Lerchenau. Dort sollen neue Wohnungen entstehen. © Götzfried

Naturschützer kämpfen um den Erhalt der Eggarten-Siedlung in München. Ein neues Gutachten weist schützenswerte Fledermausarten aus. Auch der Klageweg ist nicht ausgeschlossen.(Julian Limmer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA