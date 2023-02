Feuer in Moosach: Großeinsatz der Feuerwehr in Tiefgarage – mehrere Autos abgebrannt

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr München findet bei einem Großeinsatz in Moosach. © Feuerwehr München

Ein Brand in einer Tiefgarage löste am Abend des 15. Februars einen Großeinsatz der Feuerwehr München in Moosach aus. Das Haus wurde evakuiert und eine 71-jährige Frau wurde in eine Klinik transportiert.

München – Am Abend des 15. Februars löste ein Brand in einer Tiefgarage einen Großeinsatz der Feuerwehr München und Rettungsdienste in Moosach aus. Die Feuerwehr hat aufgrund der Größe und der Lage des Mehrfamilienhauses im Vorfeld die Anzahl der Einsatzkräfte ausdrücklich erhöht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses meldeten einen lauten Knall und Rauch aus der Tiefgarage des Gebäudes.

München: Evakuation, Autos abgebrannt und eine Frau im Krankenhaus

Das Mehrfamilienhaus wurde unverzüglich evakuiert. Der Großteil der Bewohner wurde im Großraumrettungswagen untergebracht. Laut den Angaben der Feuerwehr München wurden rund 150 Bewohner während der Löscharbeiten betreut. Eine 71-jährige Frau wurde im Rettungswaagen in eine Klinik transportiert. Zur selben Zeit löschten die Einsatzkräfte den Brand in der Tiefgarage.

Bereits beim Eintreffen drang schwarzer Rauch aus der Tiefgarage raus. Die Einsatzkräfte öffneten das Tor der Tiefgaragenzufahrt mit einer Rettungssäge. Sie betraten mit Pressluftatmern und Löschschläuchen das Treppenhaus, während weitere Einsatzkräfte mit Hochleistungslüftern verhinderten, dass der Rauch nicht in weitere Wohnungen eindringt. Sie fanden in der Tiefgarage drei abgebrannte Autos und eine stark beschädigte Betondecke. Ein Statiker der Lokalbaukommission sperrte den unbebauten Bereich oberhalb der Schadensstelle ab. Die Feuerwehr konnte den Sachschaden noch nicht beziffern. Die Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

