Feuerteufel auf der SAP-Baustelle? Schon wieder Brände: Zwei Einsätze an zwei Tagen

Von: Nadja Hoffmann

Auf der Baustelle des SAP-Gardens hat es zum dritten Mal gebrannt. © SAP

Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen: Sie ermittelt, weil es auf der Baustelle des SAP-Garden im Olympiapark schon wieder Feueralarm gab. Die Umstände geben Rätsel.

Mitte Juni war es zu einem Brand auf der Baustelle des SAP Garden im Olympiapark gekommen. Der Fall sorgte für Schlagzeilen, weil 14 Bauarbeiter zwischenzeitlich als vermisst galten. Nun gab es auf der Baustelle wieder Feuer. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag musste die Feuerwehr auf dem Gelände anrücken. Besonders auffällig: Der Alarm ging jeweils fast zur gleichen Zeit in den Morgenstunden los. Treibt ein Feuerteufel auf der Baustelle sein Unwesen? Die Polizei kann nicht bestätigen, dass es sich bei den beiden neuen Fällen um Brandstiftung gehandelt hat. Ein Sprecher erklärt aber: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Am Donnerstag musste die Feuerwehr um 8.30 Uhr ausrücken, weil Bauarbeiten einen Brand an der Lüftungsanlage entdeckt hatten. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden.

Nur beschränkter Personenkreis hat Zugang zum Areal

Am Freitag wiederholte sich das Spiel: An diesem Tag wurde um 8.45 Uhr ein Feuer auf der Baustelle entdeckt. Details zu diesem Einsatz konnte die Polizei am Freitag noch nicht geben. Bedenklich: Die Baustelle ist umzäunt, es hat nur ein bestimmter Personenkreis Zutritt. Was das bedeutet, müssen nun die Ermittler des Kommissariats 13 (Branddelikte) herausfinden.

Fraglich ist auch, welchen Einfluss die Brände auf den Zeitplan des Bauprojekts haben. Geplant ist aktuell, dass der SAP Garden im Frühjahr 2024 Eröffnung feiern kann. In der neuen Arena sollen der Eishockeyverein EHC Red Bull München und die Basketballer des FC Bayern Spiele austragen.