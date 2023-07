Feuerteufel schlägt mit neuer Taktik zu: Fünfter Brand auf Baustelle der SAP-Arena

Von: Nadja Hoffmann

Auf der Großbaustelle hat es bereits fünf Mal gebrannt. © Stefan Matzke / sampics

Trotz 10.000 Euro ausgesetzter Belohnung ist der Feuerteufel vom Olympiapark noch nicht geschnappt. Am Donnerstag hat er wieder gezündelt. Diesmal legte er zwei Brandherde.

Er hat wieder zugeschlagen: Der Feuerteufel, der seit Wochen für Alarm auf der Großbaustelle des SAP Gardens sorgt, ließ es erneut brennen. Bereits zum fünften Mal innerhalb eines Monats wurde die Feuerwehr am Donnerstag in den Olympiapark gerufen. Wieder haben sich die Flammen durch Dämmmaterial gefressen. Neu ist nach Angaben der Polizei aber, dass es nicht nur einen Brandherd gab, sondern zwei Feuer auf zwei Stockwerken im Tiefgaragen-Bereich. Die Ermittler des Kommissariats 13 gehen weiterhin von Brandstiftung aus. Die gute Nachricht ist, dass beim aktuellen Fall keine Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bauarbeiter hatten die beiden Brände gegen 15.30 Uhr entdeckt und schnell selbst gelöscht. Das heißt: Für die alarmierte Feuerwehr ging es bei dem Einsatz nur noch um die Absicherungen der betroffenen Flächen.

Wieder war Dämmmaterial in Brand geraten

Beim fünften Fall der mysteriösen Brandserie zeigt sich einmal mehr, dass der Täter Muster mag: Wie schon am 15. und 30. Juni, 6. und 10. Juli hat er an Dämmmaterialien auf der Baustelle gezündelt. Zweimal schritt er morgens gegen 8.30 Uhr zur Tat, dreimal in den Nachmittagsstunden um 15 Uhr. Ort des Geschehens sind immer die unteren Geschosse auf der Baustelle. Diese ist nicht öffentlich zugänglich, nur ein begrenzter Personenkreis kann das eingezäunte Areal am Toni-Merkens-Weg betreten.

Die Betreibergesellschaft der künftigen multifunktionalen Sportarena hat eine Belohnung von 10 000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Feuerserie oder zur Ergreifung des Täters führen. Die Polizei nimmt sie unter Telefon 089/29 100 entgegen. Fraglich ist angesichts der beunruhigenden Vorgänge auf der Baustelle, ob bei dem Groß- und Prestigeprojekt der Zeitplan eingehalten werden kann. Geplant ist aktuell, dass der SAP Garden im Frühjahr 2024 Eröffnung feiert. In der Arena sollen der Eishockeyverein EHC Red Bull München und die Basketballer des FC Bayern Spiele austragen.