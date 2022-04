Einsatz in Münchner Tiefgarage: Mann unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Die Münchner Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in der Oslostraße aus (Symbolbild) © IMAGO / Andreas Gora

Ein Mann wurde in München unter einem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten, er kam in ein Krankenhaus.

München - „Person eingeklemmt“. Zu diesem Alarmstichwort rückte die Feuerwehr München am Freitagabend (1. April) aus. Einsatzort war eine Tiefgarage in der Oslostraße.

München: Mann in Tiefgarage unter Auto eingeklemmt

An der Wand einer Tiefgaragenausfahrt fanden die Einsatzkräfte Schleifspuren, ein demolierter Opel befand sich unterhalb der Ausfahrt. „Unter dem Pkw wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt“, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Die Einsatzkräfte begannen sofort, das Fahrzeug mit Unterbaumaterial zu stabilisieren. Mit zwei Hebekissen konnte der Kleinwagen so weit angehoben werden, um die Person darunter zu befreien.

Mann in Münchner Tiefgarage unter Auto eingeklemmt - Polizei ermittelt

Anschließend musste der circa 40-jährige Mann vom Notarzt versorgt werden, er kam in eine Klinik in München. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. Über den entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. (kam)