Entenmutter rief nach Hilfe: Küken in Schacht gestürzt und eingesperrt

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr München sorgte für eine Familienzusammenführung der etwas anderen Art. Sie retteten die fünf Küken einer Entenmutter aus einem tiefen Schacht.

München – Die Entenmutter quakte immer länger und lauter vor sich her, bis eine Anwohnerin das arme Tier bemerkte. Sie nährte sich der Ente, um herauszufinden, warum sie so laut wurde. Je näher sie ihr kam, desto mehr Entenstimmen waren zu hören. Die Frau realisierte: Die Entenmama rief nach Hilfe, weil ihre Küken in einen Schacht fielen – und nicht mehr alleine herauskommen konnten.

Die Feuerwehr München rettete die Entenküken aus dem Schacht. © Feuerwehr München

Entenküken in fünf Meter Tiefe eingesperrt: Schlankester Feuerwehrmann eilt zur Rettung

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (2. Juli) auf der Hamburger Straße in München. Die Feuerwehr rückte mit einem Kleinalarmfahrzeug an, um die Küken zu retten. Die Einsatzkräfte öffneten die Abdeckung des Schachts und fanden fünf Entenbabys in fünf Meter Tiefe vor, berichtete die Feuerwehr München. Um an die Vögel zu gelangen, forderten die Einsatzkräfte Verstärkung in Form eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs an. Sie suchten den schlankesten Feuerwehrmann aus dem Team aus, der mithilfe einer Steckleiter in die Tiefe des Schachts stieg.

Der Feuerwehrmann konnte die fünf Küken finden und retten. Er transportierte die Entenbabys in einem Kübel zurück an die Oberfläche, wo er sie mit ihrer Mutter wiedervereinte. Nachdem die gefiederte Familie wieder zusammen und wohlauf war, nahmen die Einsatzkräfte sie mit auf die Feuerwache, um sie später in die Natur zu entlassen. (adda)

