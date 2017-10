Dieser Feuerwehrmann rettete einen Schüler aus dem U-Bahn-Gleis

Im U-Bahnhof Innsbrucker Ring hat sich ein Drama abgespielt. Ein Schüler stürzt vor einen einfahrenden Zug. Doch er überlebt dank schneller Auffassungsgabe und bekommt Hilfe von einem Feuerwehrmann.

München - Martin K. (28) hat schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Eine U-Bahn hatte gerade einen Zwölfjährigen überrollt, dachte der Feuerwehrmann, als er aus dem Zug stieg. Doch zum Glück rollte sich der Schüler rechtzeitig in den Rettungstunnel. Martin K. zog ihn aus dem Gleisbett.

Freitagnachmittag, 13.39 Uhr: Martin K. sitzt in der U2 Richtung Messestadt Ost. Dort soll er gleich seinen Dienst bei der Brandsicherheitswache antreten. Doch davor wird er beinahe Zeuge eines tragischen Unglücks. Als die U-Bahn am Bahnhof Innsbrucker Ring einrollt, stoppt der Zug schlagartig. „Ich sah aus dem Fenster“, erinnert sich der Brandmeister. „Auf dem Bahnsteig herrschte Aufruhr, eine Menschentraube hatte sich gebildet.“ Martin K. steigt aus dem Zug, will sich einen Überblick verschaffen. Ein Kind sei auf die Gleise gestürzt und von der U-Bahn überrollt worden, erklären ihm die aufgeregten Zeugen.

Fahrer vom Kriseninterventionsteam betreut

Doch dann hört K. eine Stimme, die ihm aus dem Gleisbett entgegenhallt. Der Schüler hatte sich im letzten Moment in den Rettungstunnel gerollt, dann rauschte die U-Bahn an ihm vorbei. Der Zugführer bremste zwar noch, seine U-Bahn hätte den Buben aber erwischt. Er wurde später vom Kriseninterventionsteam betreut.

„Ich war erleichtert, als ich den Jungen hervorkriechen sah“, sagt Martin K. Er zieht den Schüler zurück auf den Bahnsteig und bringt ihn in den leeren Zug - weg von dem Trubel. Kein Blut, keine äußeren Verletzungen. „Er hatte nur ein paar leichte Schrammen“, erzählt K. verwundert. Der Bub sagte später, er sei gestolpert und auf die Gleise gefallen. Seine Schwester musste alles mit ansehen. Am Ende hatte er mehr als nur einen Schutzengel.

Johannes Heininger