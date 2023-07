München bekommt neue Kaufland-Filiale im XL-Format – Eröffnung diesen Donnerstag

Von: Armin T. Linder

Die Fans der Supermarkt-Kette Kaufland bekommen eine neue Einkaufsmöglichkeit in München: Schon am 13. Juli eröffnet ein weiterer Markt. Wobei „schon“ der falsche Begriff ist.

München - Über 770 Filialen verfügt die Supermarkt-Kette Kaufland laut Homepage in Deutschland. Jetzt kommt eine weitere hinzu - und zwar im Mira-Einkaufszentrum in der Schleißheimer Straße 506 im Münchner Norden am Hasenbergl. Eröffnen wird der neue Kaufland schon diesen Donnerstag (13.7.), heißt es offiziell bei Facebook. Wobei der Begriff „schon“ relativ ist.

Kaufland-Filiale im Mira München für 2022 angekündigt - Eröffnung nun erst am 13. Juli 2023

Denn: Bereits 2020 wurde etwa auf der Facebook-Seite von Mira vollmundig mit den Worten „Das wird riesig!“ der neue Supermarkt angekündigt. Mit einer Eröffnung im Jahr 2022. Daraus wurde wohl nichts - der angepeilte Start verzögerte sich um mehr als ein halbes Jahr. In der Zwischenzeit kam es zu zahlreichen Nachfragen ungeduldiger Menschen, wann es denn endlich was werde mit der neuen Einkaufsmöglichkeit. Zumal die Rewe-Filiale im Einkaufszentrum ja bereits im Januar 2022 zugemacht hatte und damit den Anwohnern eine Option zur Nahversorgung fehlte.

Öffnungszeiten im Kaufland im Mira München: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Die bekommen alle jetzt im XL-Format. 30.000 Artikel auf 3.500 Quadratmetern sollen im Mira-Kaufland auf die Kunden warten. Auch wenn es bei weitem nicht der größte Markt des Unternehmens ist: Wie BW24 schreibt, steht am Hauptstandort Neckarsulm einer mit 12.000 Quadratmetern. Der Münchner geht nun unter der Führung von Hausleiterin Ivonne Schlodder und mit einem 80-köpfigen Team an den Start. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr.

„Zeit wird‘s… bin echt gespannt drauf“, schreibt eine Nutzerin bei Facebook. „Endlich! Freue mich“, „Ganz Hasenbergl ist dann drinnen“ und „Ich hab ehrlich gesagt schon nicht mehr dran geglaubt“, schreiben andere. Das Versprechen mit der Eröffnung 2022 konnte ja nicht gehalten werden, und manche zeigen sich nachtragend. Aber jetzt ist die neue Filiale da, und die bekanntlich recht zahlreichen Kaufland-Fans können sich reinstürzen.

Bunt: die Fassade des Mira-Einkaufszentrums in München. © imago stock&people

Hoffentlich erleben sie keine Enttäuschung wie mancher es bei Social Media dokumentiert hat - denn alles läuft nicht immer rund bei Kaufland: Ein Kunde flüchtete vor einigen Monaten mit den Worten „Ey Kaufland, sagt doch einfach, wenn wir nicht mehr bei euch einkaufen sollen“ zu Aldi. Eine andere Kundin wurde an einer Kaufland-Kasse sogar zum Weinen gebracht. Eher aus der Abteilung „skurril“ hingegen: der vielleicht eigenwilligste Einkaufszettel der Welt, der in einer Kaufland-Filiale gefunden wurde. (lin)