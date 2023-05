Computer lesen die Adressen

Finale am Fließband: In der Paketposthalle werden täglich 1,2 Millionen Briefe sortiert

Von: Isabel Winklbauer

Briefzentrum Paketposthalle © Oliver Bodmer

Willkommen in einem Industriedenkmal – und zwar in einem quicklebendigen! Wir haben die Paketposthalle besucht: auf jenem Gelände, auf dem Münchens umstrittenstes Projekt geplant ist. Hier, wo bald zwei 155-Meter-Türme in den Himmel wachsen sollen, betreibt die Post derzeit noch eines der größten Briefzentren Deutschlands.

Auf langen Fließbändern rattern in alle Richtungen gelbe Kisten durch die Halle – allerdings nur noch bis Mai 2024. „Dann werden die Briefzentren Starnberg und München in Germering zusammengelegt“, erklärt Oliver Höhn, der Leiter des Briefzentrums. Er führt die Reporter unserer Zeitung durch sein Reich. Auf den ersten Blick sieht es in der Halle aus wie in einem surrealen Traum. Kisten stapeln sich, Sortiermaschinen rattern, die Bänder rollen in alle Himmelsrichtungen. Höhn hat aber den Überblick: „Bei uns kommen täglich um die 1,2 Millionen Briefe aus ganz München an. Aus allen Briefkästen, Filialen und Agenturen. Zuerst werden sie nach Größe und Art sortiert.“ Standardbrief, Großbrief, Maxibrief, auch Zeitungen, Zeitschriften und Wurfsendungen, alles landet im jeweils passenden Behälter mit Digital-Infocode. Die Zettel mit diesen Codes stapeln sich zu Zigtausenden an einer Wand, ihre Zuordnung an die Behälter, per Hand oder maschinell, ist der Schlüssel.



Anschließend ist das Abstempeln der Briefe wichtig. In der Abendschicht sind damit täglich 42 Mitarbeiter beschäftigt. Die großen Rollstempel werden vor und nach ihrem Einsatz sorgfältig weggesperrt. „Schließlich gelten sie als amtliche Dokumente“, sagt Höhn, „sie dürfen nicht in falsche Hände geraten.“ Ebenso wie die Briefe selbst. Die Angestellten dürfen nur Klarsichttaschen mit in die Halle nehmen – und wenn etwas hinunterfällt, muss es sofort aufgehoben werden. Auch Fördertürme und -tunnel werden täglich kontrolliert, damit nicht unbemerkt verirrte Umschläge liegen bleiben. Verweigert eine Maschine einmal den Dienst, kommt sofort einer von bis zu 20 anwesenden Technikern. Insgesamt 450 Menschen aus 20 Nationen sind im Briefzentrum angestellt – sie alle kommen mit nach Germering. Das Konzept ist integrativ: Zum Beispiel sortiert ein gehörloser Mitarbeiter Briefe, die zu unförmig und somit für Maschinen nicht beförder- und lesbar sind.

Computer lesen die Adressen

Nach dem Stempeln fahren die Briefe durch Tunnel, in denen Scanner die Adressen lesen und Computer eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Hamburg links, Gräfelfing rechts, hier werden die Weichen nach dem Zielort gestellt. Was nicht lesbar oder merkwürdig ist, landet auf dem Schreibtisch einer Mitarbeiterin, die die Adressen per Hand nachbessert – oder den Brief in die Briefermittlungsstelle nach Marburg weiterschickt, wo rätselhafte Fälle geklärt werden. In Marburg dürfen die Mitarbeiter die Briefe auch öffnen und auf Empfängerhinweise durchsuchen, in der Münchner Paketposthalle nicht. „Aber wir bringen fast alles an den Mann“, freut sich Höhn, „die unklaren Fälle betragen unter 1 Prozent.“

Schließlich geht’s ans Um­etikettieren der Behälter. Statt der Briefart ist nun der Code des Zielorts das A und O für die Verteilung im Förderkreislauf. Auch das übernimmt eine Maschine: Es ratscht und zischt, bis die Kisten herausschießen und nach oben auf die große Verteilrunde wandern. Hier fahren sie herum wie die Wägen der Wilden Maus auf der Wiesn, man könnte stundenlang zuschauen und sich hypnotisieren lassen. Zuletzt rutschen die Behälter über Weichen zum Ziel-Lkw.

Das, was hier passiert, ist genauso interessant wie das Gebäude selber, das mal die weltgrößte freitragende Halle aus Beton-Fertigteilen war. Spektakulär, beides. Allerdings ist für die Mitarbeiter auch die Aussicht auf die Zukunft spannend. Oliver Höhn sagt zum Abschluss unserer Runde: „Sie sehen, unser Briefzentrum ist ein XXL-Betrieb. Das neue Zentrum in Germering wird aber wohl noch etwas größer. Wir haben einen anspruchsvollen Umzug vor uns. Das geht Schritt für Schritt.“