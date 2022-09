Finanz-Haushalt München stabil: Gewerbesteuer bewahrt vor Schaden - „Echter Stresstest steht noch bevor“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Kämmerer Christoph Frey befürchtet, dass die Einnahmen im kommenden Jahr weniger werden. © Schlaf

München bleibt stabil - zumindest in Sachen des Haushaltes. Zwar wirkt sich etwa der Krieg in der Ukraine auch auf die städtischen Finanzen aus, die Gewerbesteuer federt aber einiges ab. Zumindest noch, beim Blick auf den Haushalt im kommenden Jahr wird so manchem mulmig.

München - Corona, Krieg, Energiekrise – all das schlägt sich auf den laufenden Münchner Haushalt nieder – allerdings noch nicht in besorgniserregendem Maß. Die finanzielle Lage sei weiterhin stabil, stellte Stadtkämmerer Christoph Frey (SPD) am Mittwoch fest, als er dem Stadtrat den Nachtragshaushalt präsentierte.

Haushalt in München: Die Stadt profitiert noch von positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen

Die Landeshauptstadt profitiert aktuell nämlich noch von einer positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer. Trotzdem müsse die Stadt sich weiter verschulden, um etwa den Wohnungs- und Schulbau zu finanzieren. Die Stadtkämmerei plant mit neuen Krediten von einer Milliarde Euro, der Gesamtschuldenstand würde sich damit auf fast zweieinhalb Milliarden Euro erhöhen. „Die Entwicklung der Verschuldung steht im Zusammenhang mit den erheblichen Investitionen in die städtische Infrastruktur“, sagt Frey.



Für den laufenden Haushalt kalkuliert er derzeit mit Mehrausgaben von 182 Millionen Euro im Bereich Sach- und Dienstleistungen, wovon allein 100 Millionen Euro zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine ausgegeben wurden. Auch die sogenannten Transferaufwendungen (Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse) sind im Vergleich zum Haushaltsplan gestiegen – und zwar um 152 Millionen Euro, davon entfallen 45,40 Millionen Euro auf Transferzahlungen für Geflüchtete.

Im Finanzhaushalt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 530 Millionen Euro auf 8,2 Milliarden. Bei den Auszahlungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan von 313 Millionen Euro. Die Stadtkämmerei rechnet nun mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 349 Millionen Euro.

Haushalt in München - Kämmerer Christoph Frey warnt: „Echte Stresstest steht uns noch bevor“

Tatsächlich sorgen sich aber dem Vernehmen nach einige Stadträte derzeit um die finanzielle Zukunft. Denn gegen Ende Oktober will der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums die Kommunen über die zu erwartenden Einnahmen im kommenden Jahr informieren. Darauf fußt die Haushaltsplanung Münchens. Frey ist wenig optimistisch: „Die jüngere Entwicklung in Sachen Konjunktur und Inflation lässt erahnen, dass uns der echte Stresstest für den städtischen Haushalt noch bevorsteht.“