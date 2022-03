Diese Münchnerin ist Millionärin – aber nur auf dem Papier: Warum Gisela (82) Stress mit dem Finanzamt hat

Von: Andreas Thieme

Gisela Aeckerlein (82) möchte ihrer Tochter ein Haus vererben - doch die müsste Millionen ans Finanzamt zahlen © SIGI JANTZ

Im Jahr 2006 erbte sie selbst, jetzt möchte Gisela Aeckerlein ihr Münchner Haus auf die Tochter übertragen. Doch das Finanzamt fordert seinen Anteil: mehr als eine Million Euro - weil der Bodenrichtwert so stark gestiegen ist. Verliert die Familie jetzt ihr Zuhause?

München - Gisela Aeckerlein (82) ist Millionärin - „aber nur auf dem Papier“, sagt sie und lacht. Im Jahr 2006 erbte die Münchner Seniorin ein Mehrfamilienhaus in der Auenstraße 27. Der Verkehrswert damals: rund eine Million Euro. Ihren Bruder zahlte sie aus, um Eigentümerin zu werden, „dafür fielen 170 000 Euro an“. Doch seither ist München* immer dichter besiedelt - und der Bodenrichtwert immens gestiegen. Lag er im Jahr 2006 bei 2000 Euro pro Quadratmeter, waren es im Fall von Gisela Aeckerlein 2018 schon 10 500 Euro pro Quadratmeter. 2020 stieg der Wert auf 12 500 und heuer sogar auf 15 600 Euro pro Quadratmeter. Eine Steigerung um mehr als das Siebenfache in 16 Jahren!

Doch an einen Verkauf denkt Aeckerlein nicht. „Das Haus soll im Familienbesitz bleiben.“ Die Steuer macht das schwierig: Rund ein Fünftel des aktuellen Verkehrswertes werden ans Finanzamt fällig, falls Aeckerleins Tochter einmal Eigentümerin des Hauses werden möchte. „Sie müsste also mehr als eine Million Euro zahlen.“

München: Seniorin kann ihr Haus nicht vererben, weil zu viel Erbschaftssteuer anfällt

Ein Schock! Denn selbst, wenn man alle Mieteinnahmen addiert: „Auch innerhalb von zehn Jahren könnte meine Tochter die Steuerschuld damit nicht begleichen.“ Aktuell lebt die Tochter mit Mann und Kindern selbst in dem Haus und ist schon dort aufgewachsen. Einen sogenannten Nießbrauch hat sie mit ihrer Mutter bereits vereinbart: Gisela Aeckerlein behält das Nutzungsrecht der Immobilie, im Gegenzug wurde eine erste Schenkung vereinbart.

Gisela Aeckerlein wälzte monatelang Unterlagen, um sich im Erbrecht einzulesen © SIGI JANTZ

Doch die gesamte Übertragung wird schwierig. Was raten Experten? „Zum Beispiel eine Aufteilung des Hauses in mehrere Eigentumswohnung“, sagt Rudolf Stürzer von Haus und Grund München. Aus dem Verkauf einzelner Wohnungen könnte die Steuerlast der Erben aufgefangen werden. „Das möchte ich eher nicht“, sagt dazu Aeckerlein. Ihre Hausgemeinschaft ist beliebt: Oft bis ins hohe Alter blieben die Mieter.

Erbe in München: Tochter müsste mehr als eine Million Euro an das Finanzamt zahlen

Das Gebäude selbst wurde 1899 gebaut, 1921 kaufte es der Großvater. „Im vierten Erbgang geht jetzt alles schief, das macht mich wütend“, sagt Aeckerlein. Selbst wenn sie verkaufen würde: „Für den Preis kriegt man keine adäquate Immobilie.“ Was die Seniorin ärgert: „Es ist kein Ende der Immobilien-Blase in Sicht.“ In der Arndtstraße wurden kürzlich Wohnungen fertiggestellt, die pro Quadratmeter 25 000 Euro kosten. „Und das im Erhaltungssatzungsgebiet.“

Neun Euro Miete pro Quadratmeter verlangt Aeckerlein. 2019 hatte sie zuletzt um die gesetzlichen 15 Prozent erhöht. „Das holt den Anstieg des Bodenrichtwertes aber niemals ein.“ Faire Vermieter seien am Ende oft die Verlierer - und München verliere die Münchner als Eigentümer. „Am Ende bleibt uns wohl nur der Verkauf“, sagt Aeckerlein.#

Günstige Quadratmeterpreise in München werden immer seltener. Eine Mieterin im Westend bezahlt für rund 31 Quadratmeter 900 Euro im Monat. Doch sie hat den Kampf gegen die hohen Mietpreise aufgenommen. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA