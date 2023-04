Natur-Schauspiel mitten in München: „König der Alpenflüsse“ findet ideale Bedingungen in der City

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der Huchen setzt sich am Münchner Flaucher fort. (Symbolbild) © IMAGO / blickwinkel / IMAGO / Ulrich Wagner

Er gilt als vom Aussterben bedroht: der Huchen. In München scheint er jetzt jedoch gute Bedingungen zu finden, um sich fortzupflanzen.

München - Er ist vom Aussterben bedroht - und hat in München jetzt eine neue Heimat gefunden: der Huchen. Die Raubfische fühlen sich einem Bericht des Bayerischen Rundfunks in der Isar so wohl, dass sie sich mitten in der Stadt fortpflanzen. Wie es heißt, haben auch in diesem Jahr Weibchen in Kiesgruben der Isar auf Höhe des Tierparks Laichgruben in den Kies gegraben. Die Fische brauchen demnach sauberes Wasser mit der richtigen Temperatur und viel Sauerstoff. Der Flaucher ist für die Fische, wie es weiter heißt, deshalb so beliebt, da sie nicht über das Wehr kommen, und daher unterhalb des Wehrs ihre Laichgruben graben.

Naturschauspiel mitten in München: „König der Alpenflüsse“ findet Ort zum Fortpflanzen

Wie der BR weiter berichtet, haben Isarfischer das Gebiet mit Sperrbändern gekennzeichnet, damit ahnungslose Münchner die Fische nicht stören. Nach etwa vier Wochen schlüpfen dann die kleinen Huchen und starten ins Leben. Doch nur wenige schaffen es tatsächlich - von den zehntausenden Eiern haben nur wenige eine Chance. Der Huchen wird auch „Donaulachs“ genannt und kann zwischen 1,20 und 1,40 Meter groß werden. Der Fisch gilt demnach als gefährdet, zwischen Bad Tölz und München habe sich der Bestand jedoch stabilisiert. Früher, so der BR weiter, sei der Huchen in über 250 Flüssen vorgekommen.

Der „König der Alpenflüsse“, wie der Huchen genannt wird, leidet unter Eingriffen des Menschen in die Gewässer. Fehlende Kiesbänke machen die Fortpflanzung des Tieres schwierig, weshalb sich der Bestand zuletzt immer weiter dezimierte. Auch der Klimawandel setzt dem Bestand zu, da die Wassertemperaturen der Flüsse immer weiter steigen - ideal sind knapp acht Grad Wassertemperatur, wenn die Weibchen ihre Eier legen - und das ist in München aktuell gegeben.